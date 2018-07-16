Матери украинского политзаключенного Александра Кольченко разрешили трехдневное свидание с сыном в российской колонии.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на региональный общественный наблюдательный комитет (ОНК), передают Українські Новини.

"Родственникам разрешили побыть вместе трое суток. Для более комфортного пребывания им в гостинице исправительного учреждения выделили комнату со всеми удобствами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече членов ОНК с Ларисой Кольченко каких-либо заявлений или жалоб от нее не поступало. Сообщается, что с момента окончания голодовки Кольченко набрал прежний вес - 64 килограмма. Жалоб не высказывал.

"Просил дать возможность продолжать обучение в высшем учебном заведении. До недавнего времени он проходил бесплатное обучение в Таврическом национальном университете имени В.И. Вернадского. Но обучение было приостановлено, так как заключенный не предоставил администрации колонии договор на новый срок обучения. Как только договор будет предоставлен, Кольченко продолжит обучение. Работать в колонии он не желает, поскольку, говорит, что много времени у него уходит на самообразование", - добавил представитель ОНК.

Напомним, крымский активист Кольченко вынужденно прекратил голодовку.