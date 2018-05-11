Посольство Украины в Чешской Республике выразило решительный протест в связи с незаконным посещением депутатом Европейского парламента от Чехии Яромиром Когличеком и сенатором Сената Чехии Ярославом Доубравой оккупированной Россией территории Автономной Республики Крым.

Об этом говорится в заявлении диппредставительства Украины, сообщает Укринформ.

"Речь идет об очередном рецидиве нарушения украинского законодательства со стороны упомянутых политиков, которые, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжают грубо игнорировать не только украинские законы, но и международное право... Чтобы хоть как-то обелить свои преступления, Россия хаотично ищет по всему миру политиков со сниженным порогом политической гигиены, готовых участвовать в пропагандистских вояжах на оккупированный полуостров. К сожалению, несколько таких политиков нашлось и в Чешской Республике ", - отмечается в документе.

Как отметили в посольстве, упомянутым политикам было бы не лишним знать, что в резолюции № 68/262 от 27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины и призвала страны-члены воздержаться от действий, которые могли бы быть интерпретированы как признание изменения статуса украинского Крыма.

Одновременно в заявлении отмечается, что в украинском диппредставительстве высоко ценят тот факт, что большая часть чешского политикума, а также чешское правительство однозначно стоят на позициях поддержки территориальной целостности Украины и осуждают российскую агрессию против нашего государства, оккупацию Москвой части украинской территории.

Дипломаты напомнили, что Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, грубо и систематически нарушающим правила въезда на оккупированные территории, весь спектр санкций, предусмотренный украинским законодательством.