Все подразделения операции Объединенных сил осуществляют постоянные тренировки вдоль Азовского побережья для недопущения высадки вражеского морского десанта.

Об этом сообщает штаб ООС, передает Укринформ.

"В Объединенных силах уделяется значительное внимание защите Азовского побережья с целью недопущения высадки вражеского морского десанта. Действия сухопутной группировки будут поддержаны всеми силами и средствами, необходимыми для предотвращения вторжения с моря. По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, все подразделения, задействованные в защите морского побережья, осуществляют постоянные тренировки с целью повышения готовности к отражению нападения", - говорится в сообщении.

Так, на прошлой неделе в течение двух дней вблизи Мариуполя повышали подготовку авиационные наводчики армейской авиации, наводившие на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты, а именно, Ми-24 и Ми-8.

"Проведенное мероприятие показало - авиационные наводчики готовы к боевому наведению авиации на морские цели и во взаимодействии с экипажами вертолетов обеспечат меткую стрельбу по противнику", - отметили в штабе.

Как сообщал Укринформ, эксперты предупреждают, что Россия, безусловно, постарается полностью вытеснить Украину с Азовского моря.