Болгария оперативно начала строительство забора вдоль болгаро-румынской границы
|14:01 30.07.2018
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|София
Уже 11 километров забора вдоль болгаро-румынской границы из 133-х запланированных — построены Болгарией.
Эти инженерные сооружения должны остановить миграцию дикого кабана, часть поголовья которого может быть носителями африканской чумы, передает Вourgas.ru.
Как заявил министр сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства — Румен Порожанов, 11 километров забора вдоль болгаро-румынской границы из 133-х запланированных, болгарской стороной уже построены.
Эти инженерные сооружения должны остановить миграцию дикого кабана, часть поголовья которого может быть носителями африканской чумы.
Как стало известно, в работах по строительству забора задействовано шесть государственных лесных предприятий Северо-Востока Болгарии.
Правда, о сроках сдачи объекта в целом — информации пока нет.
А тем временем, болгарская сторона кроме строительства инженерных сооружений осуществляет меры по ограничению риска заражения местного поголовья свиней африканской чумой.
Круглосуточные патрули осуществляют мониторинг лесной зоны в районе болгаро-румынской границы на Северо-Востоке страны.
При этом, на осуществлении мероприятия по ограничению распространения африканской чумы в круглосуточном режиме задействовано около 480 человек.
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