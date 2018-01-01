Уже 11 километров забора вдоль болгаро-румынской границы из 133-х запланированных — построены Болгарией.

Эти инженерные сооружения должны остановить миграцию дикого кабана, часть поголовья которого может быть носителями африканской чумы, передает Вourgas.ru.

Как заявил министр сельского хозяйства, продовольствия и лесного хозяйства — Румен Порожанов, 11 километров забора вдоль болгаро-румынской границы из 133-х запланированных, болгарской стороной уже построены.

Эти инженерные сооружения должны остановить миграцию дикого кабана, часть поголовья которого может быть носителями африканской чумы.

Как стало известно, в работах по строительству забора задействовано шесть государственных лесных предприятий Северо-Востока Болгарии.

Правда, о сроках сдачи объекта в целом — информации пока нет.

А тем временем, болгарская сторона кроме строительства инженерных сооружений осуществляет меры по ограничению риска заражения местного поголовья свиней африканской чумой.

Круглосуточные патрули осуществляют мониторинг лесной зоны в районе болгаро-румынской границы на Северо-Востоке страны.

При этом, на осуществлении мероприятия по ограничению распространения африканской чумы в круглосуточном режиме задействовано около 480 человек.