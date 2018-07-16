Восьмерых судей из Крыма просят объяснить неявку на экзамены

13:37 30.07.2018 0 комментариев Крым

Высшая квалификационная комиссия судей Украины просит 8 судей из Крыма предоставить объяснение о причинах неявки для сдачи квалификационных экзаменов.

Об этом информирует пресс-служба ВККС на странице в Facebook, передает Укринформ. 

«Комиссия просит предоставить пояснения о причинах неявки 8 судей для сдачи экзаменов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, ВККС просит предоставить пояснения судью Севастопольского апелляционного административного суда Анжелику Привалову, судью хозяйственного суда города Севастополя Оксану Грицай, судью Апелляционного суда Автономной Республики Крым Татьяну Белинчук, судью Апелляционного суда Автономной Республики Крым Наталью Данилу, судью Апелляционного суда Автономной Республики Крым Олега Куриленко, судью Апелляционного суда Автономной Республики Крым Татьяну Мясоедову, судью Апелляционного суда Автономной Республики Крым Аллу Приходченко и судью Апелляционного суда Автономной Республики Крым Елену Синельщикову.

Соответствующие обращения размещены на сайте ВККС.

Согласно опубликованным на сайте сообщениями, ВККС просит судей сообщить о причинах неявки до 3 августа 2018 года.

Кроме того в Комиссии информируют, что согласно пункту 20 раздела XII «Заключительные и переходные положения» закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» отказ судьи от оценивания является основанием для увольнения его с должности по решению Высшего совета правосудия на основании представления соответствующей коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины.



Ещё на эту тему:

16:24 30.07.2018
Оккупировавший Крым и разбомбивший Пальмиру генерал займётся патриотическим воспитанием
15:36 30.07.2018
Делегация ОБСЕ хочет приехать в оккупированный Крым, но ставит условия
09:36 30.07.2018
Медведев незаконно съездил в аннексированный Севастополь узнать куда пропали 2 миллиарда рублей
08:24 30.07.2018
«Тинькофф мобайл» накажут за исключения для оккупированного Крыма
08:24 27.07.2018
Комитет Сената США утвердил резолюцию против оккупации Крыма
20:04 26.07.2018
В Украине будут заочно судить заместителя Шойгу
19:45 26.07.2018
Установлены полные идентификационные данные более 9 тысяч силовиков, совершивших госизмену во время оккупации Крыма
18:55 26.07.2018
Всемирный конгресс украинцев призывает мир поддержать позицию США по Крыму
18:29 26.07.2018
Победа русского Путина над американским Трампом оказалась пирровой
17:12 26.07.2018
Украина обратится в ЕСПЧ по поводу захваченных в Крыму политзаключенных на следующей неделе
14:15 26.07.2018
Украине следует заручиться поддержкой мирового сообщества для сохранения суверенитета в акватории Азовского моря
12:44 26.07.2018
ЕС поддержал заявление о "балтийской политике" США по Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
16:18 27.07.2018
В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову
10:59 27.07.2018
Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя
15:29 26.07.2018
Премьер Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
Все новости страны
Болгария Болгария
14:01 30.07.2018
Болгария оперативно начала строительство забора вдоль болгаро-румынской границы
14:05 27.07.2018
На территорию Болгарии перестанут пускать лица, которым запрещён въезд в ЕС
16:07 25.07.2018
Болгария предложила 7 странам подать заявки на поставку истребителей
19:24 19.07.2018
Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
Все новости страны
Греция Греция
08:48 30.07.2018
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
09:18 27.07.2018
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
09:42 26.07.2018
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
17:34 30.07.2018
Президент Грузии был оштрафован за курение в гостинице во время официального визита в США
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
17:51 23.07.2018
За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела
12:20 23.07.2018
Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией
Все новости страны
Молдова Молдова
19:52 30.07.2018
Полиция Молдовы прокомментировала слухи о задержании экс-министра внутренних дел Приднестровья
20:42 27.07.2018
МВФ и Евросоюз критикуют налоговую реформу в Молдове
15:25 27.07.2018
Молдова выставила на продажу авиакомпанию Air Moldova
16:20 26.07.2018
В парламенте Молдовы зарегистрирован Закон Магнитского
Все новости страны
Россия Россия
20:49 30.07.2018
Фигурант уфимского дела "Хизб ут-Тахрир" отсудил в ЕСПЧ компенсацию за необоснованно долгое удержание под стражей
16:24 30.07.2018
Оккупировавший Крым и разбомбивший Пальмиру генерал займётся патриотическим воспитанием
11:11 30.07.2018
Российские олигархи покидают Великобританию: количество учеников в британских школах упало почти на 40%
19:58 27.07.2018
РФ начала поставки говядины в Турцию
Все новости страны
Румыния Румыния
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
14:15 24.07.2018
Арестованная топ-менеджер “Интер РАО” якобы продавала через Молдавскую ГРЭС украинскую электроэнергию
12:39 24.07.2018
На румынской АЭС автоматически отключился один из реакторов
Все новости страны
Турция Турция
10:00 30.07.2018
Эрдоган заявил о возможности присоединения Турции к БРИКС
15:42 25.07.2018
Еврокомиссия согласовала выделение 400 млн евро на образование беженцев в Турции
08:24 25.07.2018
Окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США
20:13 24.07.2018
Эрдоган назвал Израиль фашистским государством, Нетаньяху напомнил об уничтожении курдов
Все новости страны
Украина Украина
20:16 30.07.2018
Оккупанты скрывают от потенциальных инвесторов, какие здравницы нуждаются в их деньгах
19:28 30.07.2018
Медведев предложил обсудить дешёвые кредиты для Севастополя и Крыма
19:04 30.07.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: берегова охорона ФСБ встановила новий рекорд штучної затримки судна
18:47 30.07.2018
В оккупированном Севастополе снова агитировали служить в российской армии
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс