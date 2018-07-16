Высшая квалификационная комиссия судей Украины просит 8 судей из Крыма предоставить объяснение о причинах неявки для сдачи квалификационных экзаменов.

Об этом информирует пресс-служба ВККС на странице в Facebook, передает Укринформ.

«Комиссия просит предоставить пояснения о причинах неявки 8 судей для сдачи экзаменов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, ВККС просит предоставить пояснения судью Севастопольского апелляционного административного суда Анжелику Привалову, судью хозяйственного суда города Севастополя Оксану Грицай, судью Апелляционного суда Автономной Республики Крым Татьяну Белинчук, судью Апелляционного суда Автономной Республики Крым Наталью Данилу, судью Апелляционного суда Автономной Республики Крым Олега Куриленко, судью Апелляционного суда Автономной Республики Крым Татьяну Мясоедову, судью Апелляционного суда Автономной Республики Крым Аллу Приходченко и судью Апелляционного суда Автономной Республики Крым Елену Синельщикову.

Соответствующие обращения размещены на сайте ВККС.

Согласно опубликованным на сайте сообщениями, ВККС просит судей сообщить о причинах неявки до 3 августа 2018 года.

Кроме того в Комиссии информируют, что согласно пункту 20 раздела XII «Заключительные и переходные положения» закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» отказ судьи от оценивания является основанием для увольнения его с должности по решению Высшего совета правосудия на основании представления соответствующей коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины.