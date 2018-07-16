Оккупанты не смогли воспользоваться июльскими ливнями для пополнения крымских водохранилищ
|13:13 30.07.2018
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|Крым
Обильные осадки, прошедшие в оккупированном Крыму в июле, практически не дали дополнительных притоков в водохранилища полуострова.
Об этом РИА Крым рассказал, так называемый "председатель" комитета по водному хозяйству и мелиорации оккупированного Крыма Игорь Вайль,- передает Керчь.ФМ.
"Обильные осадки, которые почти ежедневно проходят на территории Крыма, кардинально не изменили ситуацию с наполнением водохранилищ. Никаких притоков мы не получили", – констатировал он.
Говоря об обеспечении водой жителей восточного Крыма, Вайль отметил, что запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них был остановлен.
"На сегодняшний день Феодосия, Судак, Керчь и Ленинский район питаются запасами воды, которые были сделаны работниками водохозяйственного комплекса за весну и часть лета. Эти запасы полностью обеспечивают нормальное прохождение курортного сезона. Воды там хватит приблизительно до ноября", – сказал Вайль.
Он добавил, что 15 июля были запущены дополнительные скважины на Нежинском, Новогригорьевском и Просторненском водозаборах, которые дают до 126 тысяч кубометров воды в сутки.
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