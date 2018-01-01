Армения предложила странам-партнерам ОДКБ начать процедуру смены генерального секретаря организации.

Об этом написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, передает NEWS.am.

Кроме того, Балаян, отвечая на вопрос Tert.am, что сейчас будет вообще с секретариатом ОДКБ, отметил: «Это исключительно внутренний правовой процесс, лежащий в правовой плоскости, фигурантом которого является гражданин Армении. Одновременно, учитывая, что дело касается человека, который в настоящее время занимает пост генсека ОДКБ и придавая большое значение авторитету организации и обеспечению ее бесперебойной деятельности, Армения предложила странам –партнерам ОДКБ начать процедуру смены генсека. Ереван крайне привержен укреплению ОДКБ и продолжит свое активное участие в совместных работах в этом направлении».

Напомним, что генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 300 УК - предварительный сговор с иными лицами с целью свержения конституционного строя.

Сам генсек ОДКБ заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям.

Накануне суд принял решение о применении альтернативной меры пресечения в отношении Хачатуров в виде залога в размере 5 млн. драмов (порядка $10 тысяч).

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров освобожден под залог