Как поссорились «Золотая балка» и «Коктебель»

12:22 30.07.2018 0 комментариев Крым

В аннексированном Крыму разгорается «шипучий» скандал: производитель игристых вин обвинил конкурента в воровстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спор разгорелся между компаниями «Золотая балка» и «Коктебель».

«Когда мы создавали наш фирменный магазин, мы, как минимум рассчитывали на взаимность и точно не ожидали наглого воровства. Увидев на полках обычных розничных магазинов игристое вино наших крымских коллег «Коктебель», – заявила совладелица «Золотой балки» Снежана Георгиева. – Дизайн их этикетки 2018 года – копия или, скорее, пародия на дизайн нашей премиальной линейки «Балаклава», товарный знак которой был официально зарегистрирован 14.07.2016. И шрифт, и расположение элементов оформления бутылки, и цвет – отсылают к первоисточнику…»

Георгиева добавила, что компания будет защищать свои права как в информационном поле, так и в законодательном: «Золотая Балка» подает на «Коктебель» в суд.

Обсуждающие новость разделились на два лагеря: «Очень похожи. Две этикетки по стилю рамки, манере исполнения, более того – это ещё один сегмент. Надо судиться, и 1000% правда на вашей стороне», – говорят одни.

«Только рамка похожа. Зачем так на это реагировать. Это же тоже крымский продукт. Лучше бы зарплату своим работничкам подняли». «Не пойму одного, «Коктебель» должен был выдумать свою собственную бутылку под шампанское? Касательно всего остального: шрифты явно разные... Цвет? Это гамма тоже коктебелевская... А насчёт рамки... Можно смело подавать в суд на любую багетную мастерскую», – отмечают другие.

«Не удивлюсь, что это рекламный ход. Заплатят госпошлину в арбитраж 6 тыс., поднимут пыль до небес, разрекламируют и то, и другое, – предполагают третьи. – В итоге «договорятся», мирно разойдутся, как в море корабли. Где вы за 6 тыс. так разрекламируете 2 товара одновременно?»




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