К украинскому политзаключенному, крымскому татарину Руслану Зейтуллаеву, который отбывает наказание в колонии в городе Салават (Республика Башкортостан, РФ), приезжали журналисты российского пропагандистского телеканала «Россия 24», чтобы снять сюжет о жизни иностранных политзаключенных в колониях РФ.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook, передает телеканал ATR.

«К Руслану Зейтуллаеву в колонию строгого режима наведался канал «Россия 24». Пробовали снять репортаж — как на руси хорошо жить иностранным политзэкам в колониях. Руслан рассказал. Репортаж не вышел на экраны», — написал адвокат.

Напомним, ранее крымскотатарский политзаключенный Руслан Зейтуллаев, осужденный в РФ по «делу Хизб ут-Тахрир» к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, отказался дать показания против нового фигуранта этого «дела» — Энвера Сейтосманова, которого российские силовики задержали в мае 2018 года в оккупированном Крыму.

Как известно, Верховный суд РФ в Москве 27 июля 2017 года приговорил фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир», крымского татарина Руслана Зейтуллаева к 15 годам лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии в г. Салават (РФ, Республика Башкортостан). Зейтуллаев был осужден по обвинению в создании ячейки запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир».

Как сообщалось , Зейтуллаев написал около пяти заявлений с требованием экстрадировать его в Украину.