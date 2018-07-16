Эксперты «Avito Недвижимость» проанализировали рынок покупки и аренды квартир в курортных городах аннексированного Крыма. По сравнению с прошлым годом интерес к местной недвижимости упал в среднем на треть.

По данным «Avito Недвижимость», в первом полугодии 2018 года спрос (под ним аналитики понимают переход пользователя к действиям «показать номер» или «адрес электронной почты» в объявлении) на покупку квартир в аннексированном Крыму снизился по сравнению с тем же периодом 2017-го на 27%, в сравнении с январем — на 14%, сообщает РБК, передают Примечания.



Низкий спрос на покупку квартир в оккупированном Крыму связан с падением интереса инвесторов после ажиотажа 2014 года, считает риелтор компании «Rich-Недвижимость» Олег Бендриков.

«Сразу после того, как полуостров вошел в состав России, туда ломанулись инвесторы не только из столицы, но и из разных регионов, чтобы застраивать территорию, покупать недвижимость для дальнейшего получения прибыли. Считали на фоне ажиотажа, что Крым — некая золотая жила. Однако где-то год назад инвесторы стали понимать, что это невыгодно», — рассказывает Бендриков.

По его словам, инвесторы перестали покупать недвижимость с целью последующей сдачи в аренду или перепродажи из-за низкого качества обслуживания и плохой инфраструктуры.

«Для себя квартиры покупали на полуострове очень немногие. Кроме того, последние два года из-за санкций сильно подешевела недвижимость в Европе — безусловно, это более привлекательный вариант», — отмечает эксперт.

По данным Росреестра за январь—июнь 2018 года, в аннексированном Крыму было заключено 2,6 тыс. договоров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Это связано с тем, что в этой статистике Росреестр учитывает не только договоры на квартиры, но и на нежилые помещения, например магазины на первых этажах или места в подземном паркинге.



Также снизился интерес к посуточной аренде квартир в крымском регионе, говорят в Avito.

Даже с учетом высокого летнего сезона в аннексированном Крыму интерес к краткосрочной аренде в июне 2018-го на 38% ниже, чем год назад.

Демократичные цены на европейских курортах повлияли на аренду в оккупированном Крыму, утверждает Олег Бендриков.

«Цены были сильно взвинчены в 2016–2017 годах, было дешевле летать в Турцию, особенно когда вновь с Анкарой были налажены отношения. Те, кто хотел съездить на волне эйфории в Крым, сделали это в первые два года после присоединения, сейчас это уже мало кому интересно», — заключил он.

Вместе с падением интереса к съему квартир в аннексированном Крыму средняя цена на посуточную аренду за год снизилась на 23%, с 3,03 тыс. до 2,32 тыс. руб. в сутки.