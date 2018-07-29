Российские олигархи покидают Великобританию: количество учеников в британских школах упало почти на 40%
|11:11 30.07.2018
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|Россия
Число российских учеников в британских школах за три года упало на 39 %.
Об этом 29 июля пишет издание The Telegraph со ссылкой на данные Независимого объединения школ, участниками которого являются 1300 учебных заведений Соединенного королевства, сообщает Фонтанка.
Так, в 2015 году в британских общеобразовательных школах было зарегистрировано 2795 учеников из России, к апрелю 2018 года это число сократилось до 1699 человек.
Такая динамика отражает ухудшение отношений между Великобританией и Россией, отмечает The Telegraph.
«Российские олигархи покидают британские школы по мере того, как начинает сказываться экономическая реальность новой холодной войны», – пишет издание.
К примеру, за последние три года Кремль обвиняли во вмешательстве в выборы в США и Великобритании, в незаконной, с точки зрения международного сообщества, аннексии Крыма.
Также Россию считали ответственной за катастрофу малазийского боинга в небе над Донбассом и за многочисленные кибератаки по всему миру.
Ситуация усугубилась после того, как между Россией и Великобританией разразился дипломатический кризис из-за отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.
Обвинив российские власти в организации нападения, Лондон выслал более 20 российских дипломатов и сотрудников их семей, а также начал расследование в отношении живущих в Великобритании российских бизнесменов, происхождение состояний которых «вызывает подозрение».
Владелец британского футбольного клуба «Челси», бизнесмен Роман Абрамович, не смог вовремя продлить выданную ему ранее британскую визу и не попал на финал Кубка Англии.
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