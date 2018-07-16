Под аннексированным Симферополем для российских военных построят новую подстанцию за 620 млн руб
|10:48 30.07.2018
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|Симферополь
В селе Перевальное Симферопольского района до конца 2018 года появится новая современная подстанция.
Она будет предназначена для электроснабжения военных городков, построенных страной агрессором сообщает компания «Крымэнерго», передают Примечания.
Общая стоимость проекта составляет 620 млн руб и реализован он будет до конца 2018 года.
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