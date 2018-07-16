Под аннексированным Симферополем для российских военных построят новую подстанцию за 620 млн руб

10:48 30.07.2018 0 комментариев Симферополь

В селе Перевальное Симферопольского района до конца 2018 года появится новая современная подстанция.

Она будет предназначена для электроснабжения военных городков, построенных страной агрессором сообщает компания «Крымэнерго», передают Примечания.

Общая стоимость проекта составляет 620 млн руб и реализован он будет до конца 2018 года.



Ещё на эту тему:

19:04 30.07.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: берегова охорона ФСБ встановила новий рекорд штучної затримки судна
16:48 30.07.2018
Россия провоцирует искусственный экономический кризис на Приазовье, чтобы повторить "русскую весну"
14:25 30.07.2018
Военные патрулируют Азовское побережье для недопущения высадки десанта РФ
09:12 30.07.2018
Путин пообещал российским военным 26 новых кораблей и судов в 2018 году: 6 из них получит Черноморский флот РФ:
20:59 27.07.2018
Россия создает напряжение в Азовском море с целью экономического давления на Украину - Гопогранслужба
18:06 27.07.2018
На генеральной репетиции морского парада в оккупированном Севастополе опять ЧП
12:43 27.07.2018
Подразделения ВС РФ, дислоцированные в Ставропольском крае, на Кубани и в Абхазии совершат марши на крымские полигоны
11:23 27.07.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: Вдалося встановити одного з учасників полювання на торговий флот / Фото
07:59 27.07.2018
Волонтерский комитет защиты Азовского моря призвал ОБСЕ и властные структуры Украины отреагировать на действия РФ
18:10 26.07.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: тривалість штучної затримки суден, що йдуть до Маріуполя/Бердянська / Инфографика
13:10 26.07.2018
Как заставить Россию заплатить за бесчинства в Азовском море - рекомендации эксперта
11:51 26.07.2018
Члены Общественного совета при МИД обсудили проблему российских нелегальных и провокационных мер в Азовском море
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
16:18 27.07.2018
В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову
10:59 27.07.2018
Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя
15:29 26.07.2018
Премьер Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
Все новости страны
Болгария Болгария
14:01 30.07.2018
Болгария оперативно начала строительство забора вдоль болгаро-румынской границы
14:05 27.07.2018
На территорию Болгарии перестанут пускать лица, которым запрещён въезд в ЕС
16:07 25.07.2018
Болгария предложила 7 странам подать заявки на поставку истребителей
19:24 19.07.2018
Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
Все новости страны
Греция Греция
08:48 30.07.2018
Самый смертоносный пожар в Европе за 100 лет: в Греции 91 жертва
09:18 27.07.2018
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
09:42 26.07.2018
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
17:34 30.07.2018
Президент Грузии был оштрафован за курение в гостинице во время официального визита в США
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
17:51 23.07.2018
За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела
12:20 23.07.2018
Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией
Все новости страны
Молдова Молдова
19:52 30.07.2018
Полиция Молдовы прокомментировала слухи о задержании экс-министра внутренних дел Приднестровья
20:42 27.07.2018
МВФ и Евросоюз критикуют налоговую реформу в Молдове
15:25 27.07.2018
Молдова выставила на продажу авиакомпанию Air Moldova
16:20 26.07.2018
В парламенте Молдовы зарегистрирован Закон Магнитского
Все новости страны
Россия Россия
20:49 30.07.2018
Фигурант уфимского дела "Хизб ут-Тахрир" отсудил в ЕСПЧ компенсацию за необоснованно долгое удержание под стражей
16:24 30.07.2018
Оккупировавший Крым и разбомбивший Пальмиру генерал займётся патриотическим воспитанием
11:11 30.07.2018
Российские олигархи покидают Великобританию: количество учеников в британских школах упало почти на 40%
19:58 27.07.2018
РФ начала поставки говядины в Турцию
Все новости страны
Румыния Румыния
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
14:15 24.07.2018
Арестованная топ-менеджер “Интер РАО” якобы продавала через Молдавскую ГРЭС украинскую электроэнергию
12:39 24.07.2018
На румынской АЭС автоматически отключился один из реакторов
Все новости страны
Турция Турция
10:00 30.07.2018
Эрдоган заявил о возможности присоединения Турции к БРИКС
15:42 25.07.2018
Еврокомиссия согласовала выделение 400 млн евро на образование беженцев в Турции
08:24 25.07.2018
Окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США
20:13 24.07.2018
Эрдоган назвал Израиль фашистским государством, Нетаньяху напомнил об уничтожении курдов
Все новости страны
Украина Украина
20:16 30.07.2018
Оккупанты скрывают от потенциальных инвесторов, какие здравницы нуждаются в их деньгах
19:28 30.07.2018
Медведев предложил обсудить дешёвые кредиты для Севастополя и Крыма
19:04 30.07.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: берегова охорона ФСБ встановила новий рекорд штучної затримки судна
18:47 30.07.2018
В оккупированном Севастополе снова агитировали служить в российской армии
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс