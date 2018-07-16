Финляндия депортирует россиян получивших «гражданство» в аннексированном Крыму

10:24 30.07.2018 0 комментариев Крым

Семье россиян грозит депортация из Финляндии на Украину, так как паспорта ее члены получили в аннексированном Крыму.

Финские власти сообщили, что, как правило, не подтверждают визы в российских паспортах, выданных на оккупированном полуострове. 

Гражданам России, супругам Наталье Кушнаренко и Михаилу Бережному, может угрожать депортация из Финляндии на Украину за то, что свои российские паспорта они получили в оккупированном Крыму.

Как сообщили РБК в посольстве России в Финляндии, российские консульские сотрудники «в курсе данной ситуации и в настоящее время работают над ее разрешением», передают Примечания.

В ответ на запрос РБК пресс-атташе российского посольства Наталья Вежливцева сообщила, что посольство России «внимательно отслеживает ситуацию, в которой оказалась проживающая в Финляндии российская семья Кушнаренко и Бережного».

Как рассказала «РИА Новости» Наталья Кушнаренко, в Финляндию они с мужем въехали в сентябре 2017 года по туристическим визам.

«Никаких проблем не было: получили туристическую визу, въехали беспрепятственно», — отметила Кушнаренко, уточнив, что визы были получены в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

Проживавшая в оккупированном Крыму россиянка сообщила, что до этого в Финляндии они зарегистрировали предприятие, на основании чего в сентябре прошлого года подали документы для получения вида на жительство.

«Ответ нам пришел 29 июня, что они (власти Финляндии. — РБК) не признают наши паспорта, выданные крымским правительством», — рассказала Кушнаренко.

Россиянка сказала «Интерфаксу», что она вместе с мужем и двумя детьми в настоящее время ожидают официального ответа финских властей.

В Генконсульстве Финляндии в Петербурге «Интерфаксу» отказались комментировать детали дела, поскольку они «касаются частного лица».

В финском дипломатическом представительстве лишь уточнили, что страна следует общей установке ЕС, «согласно которой в российские паспорта, выданные в Крыму, как правило, не подтверждаются визы».

«Постоянное проживание и выполнение работы в Финляндии невозможны только лишь на основании туристической визы. С получением разрешения на пребывание, дающего право на работу, связаны определенные критерии», — добавили в консульстве.



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