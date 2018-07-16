При этом отмечается, что парад и концерт — лишь официальный повод для визита Медведева.

Настоящей причиной приезда российского премьера называют заседание по рассмотрению выполнения «федеральной целевой программы» развития города, пишет Украинская правда.

Среди проблем — провал туристического сезона, упадок коммунального хозяйства, ненадлежащее состояние дорог, отсутствие очистных сооружений, на которые были выделены два миллиарда рублей (более 800 миллионов грн).

Последний раз Медведев приезжал в Севастополь в августе 2017 года.

А годом ранее российский премьер стал автором популярного интернет-мема, заявив крымчанам, что «денег нет», но надо держаться.