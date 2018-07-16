Медведев незаконно съездил в аннексированный Севастополь узнать куда пропали 2 миллиарда рублей
|09:36 30.07.2018
|0 комментариев
|Крым
При этом отмечается, что парад и концерт — лишь официальный повод для визита Медведева.
Настоящей причиной приезда российского премьера называют заседание по рассмотрению выполнения «федеральной целевой программы» развития города, пишет Украинская правда.
Среди проблем — провал туристического сезона, упадок коммунального хозяйства, ненадлежащее состояние дорог, отсутствие очистных сооружений, на которые были выделены два миллиарда рублей (более 800 миллионов грн).
Последний раз Медведев приезжал в Севастополь в августе 2017 года.
А годом ранее российский премьер стал автором популярного интернет-мема, заявив крымчанам, что «денег нет», но надо держаться.
Ещё на эту тему:
16:24 30.07.2018
Оккупировавший Крым и разбомбивший Пальмиру генерал займётся патриотическим воспитанием
Оккупировавший Крым и разбомбивший Пальмиру генерал займётся патриотическим воспитанием
13:37 30.07.2018
Восьмерых судей из Крыма просят объяснить неявку на экзамены
Восьмерых судей из Крыма просят объяснить неявку на экзамены
08:24 30.07.2018
«Тинькофф мобайл» накажут за исключения для оккупированного Крыма
«Тинькофф мобайл» накажут за исключения для оккупированного Крыма
08:24 27.07.2018
Комитет Сената США утвердил резолюцию против оккупации Крыма
Комитет Сената США утвердил резолюцию против оккупации Крыма
20:04 26.07.2018
В Украине будут заочно судить заместителя Шойгу
В Украине будут заочно судить заместителя Шойгу
19:45 26.07.2018
Установлены полные идентификационные данные более 9 тысяч силовиков, совершивших госизмену во время оккупации Крыма
Установлены полные идентификационные данные более 9 тысяч силовиков, совершивших госизмену во время оккупации Крыма
18:29 26.07.2018
Победа русского Путина над американским Трампом оказалась пирровой
Победа русского Путина над американским Трампом оказалась пирровой
17:12 26.07.2018
Украина обратится в ЕСПЧ по поводу захваченных в Крыму политзаключенных на следующей неделе
Украина обратится в ЕСПЧ по поводу захваченных в Крыму политзаключенных на следующей неделе
14:15 26.07.2018
Украине следует заручиться поддержкой мирового сообщества для сохранения суверенитета в акватории Азовского моря
Украине следует заручиться поддержкой мирового сообщества для сохранения суверенитета в акватории Азовского моря
12:44 26.07.2018
ЕС поддержал заявление о "балтийской политике" США по Крыму
ЕС поддержал заявление о "балтийской политике" США по Крыму