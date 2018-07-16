Путин пообещал российским военным 26 новых кораблей и судов в 2018 году: 6 из них получит Черноморский флот РФ:
|09:12 30.07.2018
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|Севастополь
Командующий Черноморским флотом РФ Александр Моисеев заявил, что до конца года ЧФ РФ примет на вооружение 6 кораблей разных классов.
Как сообщает ТАСС, об этом Моисеев заявил 29 июля после военно-морского парада в честь Дня ВМФ, который прошел в аннексированном Севастополе, передает Украинская правда.
По словам Моисеева, речь идет, кроме прочего, о трех кораблях, которые уже приняты в состав ЧФ РФ.
"Это фрегат "[Адмирал] Макаров", который участвует в Главном военно-морском параде ... Средний разведывательный корабль "Иван Хурс" и другие корабли. До конца года мы примем еще шесть кораблей разных классов", - сказал Моисеев и добавил, что речь идет в том числе о малых ракетных кораблях.
Моисеев также добавил, что ближайшие месяцы планируется завершить испытания и принять в состав флота головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".
Президент РФ Владимир Путин заявил, что военно-морской флот России в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов, четыре из которых будут оснащены ракетным комплексом "Калибр", передает 112.ua.
"Всего за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом "Калибр", — сказал Путин.
По словам президента РФ, в 2018 году российский флот уже получил четыре надводных корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения.
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