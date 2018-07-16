Федеральная антимонопольная служба России признала виртуального оператора сотовой связи «Тинькофф мобайл» виновным в нарушении закона о рекламе.

ФАС обнаружила, что «Тинькофф мобайл» размещал рекламу услуг связи, которые действуют на территории всей России.

Однако на сайте компании уточнялось, что Крым и Севастополь – исключение, отмечает ФАС.

Антимонопольная служба выдала предписание компании об устранении нарушения.

Материалы переданы для возбуждения административного дела, отмечает ФАС.