«Тинькофф мобайл» накажут за исключения для оккупированного Крыма
|08:24 30.07.2018
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|Крым
Федеральная антимонопольная служба России признала виртуального оператора сотовой связи «Тинькофф мобайл» виновным в нарушении закона о рекламе.
ФАС обнаружила, что «Тинькофф мобайл» размещал рекламу услуг связи, которые действуют на территории всей России.
Однако на сайте компании уточнялось, что Крым и Севастополь – исключение, отмечает ФАС.
Антимонопольная служба выдала предписание компании об устранении нарушения.
Материалы переданы для возбуждения административного дела, отмечает ФАС.
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