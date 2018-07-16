В оккупированной Керчи воды хватит приблизительно до ноября
|07:59 30.07.2018
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|Керчь
Жители восточного берега оккупированного Крыма пользуются запасами воды, которые были сделаны за весну и часть лета.
Запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них был остановлен, сообщают Аргументы Недели - Крым, со ссылкой на "комитет" по водному хозяйству и мелиорации оккупированного
"На сегодняшний день Феодосия, Судак, Керчь и Ленинский район питаются запасами воды, которые были сделаны работниками водохозяйственного комплекса за весну и часть лета. Эти запасы полностью обеспечивают нормальное прохождение курортного сезона. Воды там хватит приблизительно до ноября", – рассказал Игорь Вайль.
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