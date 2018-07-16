Жители восточного берега оккупированного Крыма пользуются запасами воды, которые были сделаны за весну и часть лета.

Запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них был остановлен, сообщают Аргументы Недели - Крым, со ссылкой на "комитет" по водному хозяйству и мелиорации оккупированного

"На сегодняшний день Феодосия, Судак, Керчь и Ленинский район питаются запасами воды, которые были сделаны работниками водохозяйственного комплекса за весну и часть лета. Эти запасы полностью обеспечивают нормальное прохождение курортного сезона. Воды там хватит приблизительно до ноября", – рассказал Игорь Вайль.