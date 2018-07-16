Россия создает напряжение в Азовском море с целью экономического давления на Украину - Гопогранслужба
|20:59 27.07.2018
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|Крым
Искусственная блокада: РФ задерживает суда в Керченском проливе по 70 часов.
"Сегодня, чтобы пройти через Керченский пролив, нужно разрешение РФ. Россияне принципиально затягивают сроки — то у них нет буксира, то еще что-то. Если раньше все занимало несколько часов, то сегодня до 70 часов держат. За эти несколько дней компании тратят большие деньги. Из-за этого иностранные партнеры отказываются заходить в Азовское море. Идет такое искусственное экономическое давление, искусственная блокада. Надо поднимать этот вопрос перед международными организациями", — об этом завил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал в интервью Главкому, передает Укринформ.
Цигикал затметил, что россияне задерживают иностранные корабли не в самом Азовском море, а преимущественно в районе Керченского моста. "Они считают, что это их внутренние воды, и если мы туда зайдем, то это будет конфликт. Мы должны это понимать", — сказал он.
По словам чиновника, проблема в Азовском море существует, поскольку нет определенной линии разграничения. Украина в одностороннем порядке утвердила ее еще в 1998—99 годах указом президента Кучмы, но Россия ее не признает. Поэтому море считается территорией совместного использования.
Цигикал добавил: "Несколько дней тому назад произошла ситуация, когда корабль Российской Федерации "Краснодонец" вышел в море и приблизился на восемь миль к нашему берегу. Они выходят для того, чтобы задерживать наши рыболовецкие суда. Мы выслали в этот район корабельно-катерную группу и попросили россиян убраться. Где-то за минут 20 они все-таки ушли к своему берегу".
Сейчас ежегодно комиссия по рыболовству подписывает на следующий год соглашение, определяющее порядок вылова рыбы и пребывания судов обеих стран в Азовском море. Кроме этого, там указывается, что каждая из сторон может досматривать любое судно другой, и при выявлении нарушений привлекать их к ответственности.
"Учитывая ситуацию, президент недавно дал министру обороны поручение усилить наши позиции в Азове, и я знаю, что такая работа ведется", — сказал председатель ГПСУ.
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