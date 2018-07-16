Россия создает напряжение в Азовском море с целью экономического давления на Украину - Гопогранслужба

20:59 27.07.2018 0 комментариев Крым

Искусственная блокада: РФ задерживает суда в Керченском проливе по 70 часов.

"Сегодня, чтобы пройти через Керченский пролив, нужно разрешение РФ. Россияне принципиально затягивают сроки — то у них нет буксира, то еще что-то. Если раньше все занимало несколько часов, то сегодня до 70 часов держат. За эти несколько дней компании тратят большие деньги. Из-за этого иностранные партнеры отказываются заходить в Азовское море. Идет такое искусственное экономическое давление, искусственная блокада. Надо поднимать этот вопрос перед международными организациями", — об этом завил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал в интервью Главкому, передает Укринформ.

Цигикал затметил, что россияне задерживают иностранные корабли не в самом Азовском море, а преимущественно в районе Керченского моста. "Они считают, что это их внутренние воды, и если мы туда зайдем, то это будет конфликт. Мы должны это понимать", — сказал он.

По словам чиновника, проблема в Азовском море существует, поскольку нет определенной линии разграничения. Украина в одностороннем порядке утвердила ее еще в 1998—99 годах указом президента Кучмы, но Россия ее не признает. Поэтому море считается территорией совместного использования.

Цигикал добавил: "Несколько дней тому назад произошла ситуация, когда корабль Российской Федерации "Краснодонец" вышел в море и приблизился на восемь миль к нашему берегу. Они выходят для того, чтобы задерживать наши рыболовецкие суда. Мы выслали в этот район корабельно-катерную группу и попросили россиян убраться. Где-то за минут 20 они все-таки ушли к своему берегу".

Сейчас ежегодно комиссия по рыболовству подписывает на следующий год соглашение, определяющее порядок вылова рыбы и пребывания судов обеих стран в Азовском море. Кроме этого, там указывается, что каждая из сторон может досматривать любое судно другой, и при выявлении нарушений привлекать их к ответственности.

"Учитывая ситуацию, президент недавно дал министру обороны поручение усилить наши позиции в Азове, и я знаю, что такая работа ведется", — сказал председатель ГПСУ.

Комментарии:



Ещё на эту тему:

18:06 27.07.2018
На генеральной репетиции морского парада в оккупированном Севастополе опять ЧП
12:43 27.07.2018
Подразделения ВС РФ, дислоцированные в Ставропольском крае, на Кубани и в Абхазии совершат марши на крымские полигоны
11:23 27.07.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: Вдалося встановити одного з учасників полювання на торговий флот / Фото
07:59 27.07.2018
Волонтерский комитет защиты Азовского моря призвал ОБСЕ и властные структуры Украины отреагировать на действия РФ
18:10 26.07.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: тривалість штучної затримки суден, що йдуть до Маріуполя/Бердянська / Инфографика
13:10 26.07.2018
Как заставить Россию заплатить за бесчинства в Азовском море - рекомендации эксперта
11:51 26.07.2018
Члены Общественного совета при МИД обсудили проблему российских нелегальных и провокационных мер в Азовском море
07:59 26.07.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: В Маріуполі створений волонтерський Комітет захисту Азовського моря
17:52 25.07.2018
Кризис в Азовском море в российских СМИ связывается с задержкой украинскими пограничниками судна «Норд»
17:25 25.07.2018
В ГПСУ хотят обозначить государственную границу в акватории Азовского моря и в Керченском проливе
16:34 25.07.2018
Блокирование Азовского моря: Россия изменила тактику
14:23 25.07.2018
В оккупированном Крыму морские пехотинцы Черноморского флота РФ проводят боевые стрельбы
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
16:18 27.07.2018
В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову
10:59 27.07.2018
Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя
15:29 26.07.2018
Премьер Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
12:17 26.07.2018
Россия уже приняла решение о повышении цены на газ для Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
14:05 27.07.2018
На территорию Болгарии перестанут пускать лица, которым запрещён въезд в ЕС
16:07 25.07.2018
Болгария предложила 7 странам подать заявки на поставку истребителей
19:24 19.07.2018
Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
16:54 18.07.2018
Каждая десятая плотина в Болгарии нуждается в ремонте
Все новости страны
Греция Греция
09:18 27.07.2018
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
09:42 26.07.2018
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
16:59 25.07.2018
Масштабные пожары в Греции видно из космоса: спутниковые фото
Все новости страны
Грузия Грузия
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
17:51 23.07.2018
За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела
12:20 23.07.2018
Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией
10:24 23.07.2018
Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений
Все новости страны
Молдова Молдова
20:42 27.07.2018
МВФ и Евросоюз критикуют налоговую реформу в Молдове
15:25 27.07.2018
Молдова выставила на продажу авиакомпанию Air Moldova
16:20 26.07.2018
В парламенте Молдовы зарегистрирован Закон Магнитского
13:56 25.07.2018
В МИДЕИ прокомментировали слухи о том, что Молдова перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим
Все новости страны
Россия Россия
19:58 27.07.2018
РФ начала поставки говядины в Турцию
10:11 27.07.2018
В Конгрессе США дали Трампу две недели чтобы проинформировать о решении по "делу Скрипалей"
13:59 26.07.2018
Оппозиция в ФРГ критикует Меркель за встречу с подсанкционным начальником Генштаба РФ
08:25 26.07.2018
Трамп отложил встречу с Путиным на 2019 из-за "охоты на ведьм" - Белый дом
Все новости страны
Румыния Румыния
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
14:15 24.07.2018
Арестованная топ-менеджер “Интер РАО” якобы продавала через Молдавскую ГРЭС украинскую электроэнергию
12:39 24.07.2018
На румынской АЭС автоматически отключился один из реакторов
Все новости страны
Турция Турция
15:42 25.07.2018
Еврокомиссия согласовала выделение 400 млн евро на образование беженцев в Турции
08:24 25.07.2018
Окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США
20:13 24.07.2018
Эрдоган назвал Израиль фашистским государством, Нетаньяху напомнил об уничтожении курдов
20:25 23.07.2018
В Турции задержали 43 предполагаемых боевиков ИГИЛ
Все новости страны
Украина Украина
20:59 27.07.2018
Россия создает напряжение в Азовском море с целью экономического давления на Украину - Гопогранслужба
20:20 27.07.2018
Денисова направила РФ письмо с предложением обмена политзаключенных Кремля
19:30 27.07.2018
Цена ремонта дорог оккупированного Крыма сопоставима со стоимостью строительства и реконструкции трассы «Таврида»
18:59 27.07.2018
СЭЗ оккупированного Крыма на 93,9% состоит из предприятий малого и среднего бизнеса
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс