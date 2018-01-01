МВФ и Евросоюз критикуют налоговую реформу в Молдове

20:42 27.07.2018 0 комментариев Молдова

Международный валютный фонд (МВФ) и Евросоюз подвергли критике принятую в Молдове налоговую реформу, считая, что содержащиеся в ней нормы противоречат курсу реформ.

"Недавно утвержденный пакет бюджетно-налоговых поправок и мер по амнистии капитала идет вразрез с целями программы, поддерживаемой фондом (Молдова и МВФ реализуют трехлетнюю программу расширенного финансирования общим объемом около $180 млн - ИФ), В частности, принятые меры усугубят регрессивность налоговой системы, могут привести к ослаблению налоговой дисциплины и сопряжены со значительными бюджетными рисками", - говорится в сообщении МВФ, сообщает Интерфакс-Украина

В свою очередь Европейский союз считает, что принятые парламентом Молдовы законы "несовместимы с проведением реформ, борьбой с коррупцией и отмыванием денег".

Об этом написал в социальных сетях посол ЕС в республике Петер Михалко.

Комментируя налоговую реформу, он напомнил, что "Молдавия взяла на себя обязательства в отношении ЕС, в том числе и в соответствии с соглашением об ассоциации, повесткой дня ассоциации и меморандумом о взаимопонимании в отношении макроэкономической помощи, а также обязательства перед другими международными партнерами".

"Поспешное и непрозрачное принятие законов, в случае их применения, может привести к нарушению этих обязательств и быть несовместимым с проведением реформ, направленных на укрепление верховенства права, борьбу с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью, а также с улучшением делового климата", - заявил П.Михалко.

По его словам, ЕС ожидает, что "власти Молдовы остановят процесс принятия этих законов и доработают их, приведя в соответствие с международными стандартами".

С резкой критикой принятого пакета законов выступило также посольство США в Молдове.

Как сообщалось ранее, парламент Молдовы 26 июля принял пакет законов в рамках налоговой реформы. Она предусматривает, в частности сокращение НДС для гостиниц, ресторанов и кафе с 20% до 10%.

Реформа предусматривает также уменьшение подоходного налога для физических лиц с 18% до 12% путем установления единой ставки, снижение отчислений работодателя в бюджет Национальной кассы социального страхования с 23% до 18%. Граждане, получающие зарплату в размере прожиточного минимума (1 тыс. 862,4 лея), больше не будут платить налоги.

Помимо этого, таксисты, которые получают менее 10 тыс. леев в месяц, будут платить фиксированный налог в 500 леев в месяц, а отчисления в социальный и медицинский фонд будут рассчитываться по специальной формуле.

Кроме того, увеличивается предельный срок возврата экспортерами валютной выручки в страну с двух до трех лет.

Для уменьшения сектора теневой экономики парламент принял решение, что физические лица могут добровольно заявить о незадекларированном имуществе. Они должны будут указать источник дохода и уплатить сбор в размере 3% от стоимости имущества, задекларированного до 10 декабря 2018 года.

Депутаты также проголосовали за декриминализацию экономических преступлений. В частности предполагается, что в случае совершения экономического преступления в первый раз и при оплате нанесенного ущерба обвинения снимаются.

Для бизнеса предполагается амнистия штрафов и пеней, в случае погашения задолженностей перед государством, а также введение моратория на проверки налоговой инспекцией за период до 1 января 2018 года.

По данным пресс-службы правительства, принятые изменения в законодательство должны вступить в силу с 1 октября текущего года.

В бюджете-2018 Молдовы на долю подоходного налога физлиц приходится 4,5% всех доходов. Фонд Национальной кассы социального страхования на этот год запланирован на уровне 19,3 млрд леев, из которых 6,5 млрд леев - трансферы из госбюджета.

Законы в рамках налоговой реформы принимались очень быстро.

Во вторник, 24 июля, о планах по изменению налогового законодательства объявила правящая Демократическия партия Молдовы (ДПМ).

Уже в среду, 25 июля, законопроекты были зарегистрированы в парламенте и в тот же день получили положительное заключение правительства, а после - были рассмотрены в профильной парламентской комиссии.

Представители бизнес-сообщества Молдовы давно добиваются от властей снижения налогового бремени, что, по их мнению, может привести к росту зарплат в реальном секторе экономики. Поэтому инициативы Демократической партии восприняты бизнесом позитивно. В то же время оппозиция видит в предложениях ДПМ и ее лидера, олигарха Влада Плахотнюка, "дешевый популизм" в канун предстоящих выборов в парламент.

Официальный курс на 27 июля - 16,6 лея/$1.



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