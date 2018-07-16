Денисова направила РФ письмо с предложением обмена политзаключенных Кремля
|20:20 27.07.2018
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|Крым
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой письмо с инициативами по освобождению украинских политзаключенных с одновременным освобождением 36 граждан РФ, удерживаемых в Украине.
"По результатам дискуссии на заседании Трехстороннего контактной группы, которое состоялось в Минске 25 июля, российская сторона предложила изложить суть украинской инициативы в письме к уполномоченному по правам человека Российской Федерации", - сообщила Л.Денисова на странице в соцсети Facebook в пятницу, 27 июля, передает Интерфакс-Украина.
По ее словам, в письме также говорится о возможности проведения следующего заседания ТКГ с участием омбудсменов Украины и РФ, "чтобы обсудить вопрос организации гуманитарных визитов для проверки условий содержания заключенных, а также перемещения заключенных из мест несвободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".
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