"Первые партии говядины поставлены на рынок Турции. Есть большие перспективы по поставкам мяса птицы", - сообщил журналистам вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

По его словам, и у турецких компаний есть интерес к работе на российском рынке, они "имеют свою активную позицию". "Но можно так сбалансировать (взаимную торговлю - ИФ), чтобы друг друга дополнять", - сказал Гордеев, сообщает Интерфакс.

Вице-премьер отметил, что на поставки российской говядины есть заявки и из Турции, и из стран Ближнего Востока.

Гордеев также сообщил, что в этом году Россия уже экспортировала 300 тыс. тонн мясной продукции. "Но нужно выходить на поставки 1 млн тонн. Очень надеемся, что откроется китайский рынок, перспективы для этого есть", - заявил он.