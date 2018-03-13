РФ начала поставки говядины в Турцию
|19:58 27.07.2018
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|Россия
"Первые партии говядины поставлены на рынок Турции. Есть большие перспективы по поставкам мяса птицы", - сообщил журналистам вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки в Тверскую область.
По его словам, и у турецких компаний есть интерес к работе на российском рынке, они "имеют свою активную позицию". "Но можно так сбалансировать (взаимную торговлю - ИФ), чтобы друг друга дополнять", - сказал Гордеев, сообщает Интерфакс.
Вице-премьер отметил, что на поставки российской говядины есть заявки и из Турции, и из стран Ближнего Востока.
Гордеев также сообщил, что в этом году Россия уже экспортировала 300 тыс. тонн мясной продукции. "Но нужно выходить на поставки 1 млн тонн. Очень надеемся, что откроется китайский рынок, перспективы для этого есть", - заявил он.
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