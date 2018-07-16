Цена ремонта дорог оккупированного Крыма сопоставима со стоимостью строительства и реконструкции трассы «Таврида»

19:30 27.07.2018 0 комментариев Крым

На развитие автодорожной сети оккупированного Крыма потребуется около 150 млрд руб.

Аннексированый Крым может выделить около 25 млрд руб., остальной объем планируется покрыть из российского бюджета, рассказали источники РБК.

На капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках проекта Концепции развития автодорожной сети Крыма до 2024 года потребуется около 150 млрд руб., рассказал РБК источник, знакомый с проектом концепции.

Источник, близкий к «правительству» Крыма, и чиновник Минтранса подтвердили РБК эту оценку.

Сумма сопоставима со стоимостью строительства и реконструкции трассы «Таврида» протяженностью 250 км, проходящей по территории полуострова, — 149,3 млрд руб. (первая очередь маршрута Керчь — Симферополь должна быть запущена декабре) и в полтора раз меньше затрат на Керченский мост, который обойдется в 228 млрд руб. 


 



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