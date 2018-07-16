СЭЗ оккупированного Крыма на 93,9% состоит из предприятий малого и среднего бизнеса
|18:59 27.07.2018
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|Крым
Сегодня в свободной экономической зоне оккупированного Крыма насчитывается около 93,9% предприятий малого и среднего бизнеса.
Как говорится в материалах Минэкономразвития РФ, годом ранее этот показатель составлял 92,8%, а в 2015 году – 88%, сообщают Аргументы Недели - Крым.
Всего на конец 2017 года в качестве участников Свободной экономической зоны было зарегистрировано 1,655 тысячи хозяйствующих субъектов, из которых 1,554 тысячи относились к субъектам малого и среднего бизнеса.
При этом на малый и средний бизнес в прошлом году приходилось 38% общей выручки от продажи товаров и услуг на аннексированном полуострове, отмечают в Минэкономразвития РФ.
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