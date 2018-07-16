Сегодня в свободной экономической зоне оккупированного Крыма насчитывается около 93,9% предприятий малого и среднего бизнеса.

Как говорится в материалах Минэкономразвития РФ, годом ранее этот показатель составлял 92,8%, а в 2015 году – 88%, сообщают Аргументы Недели - Крым.

Всего на конец 2017 года в качестве участников Свободной экономической зоны было зарегистрировано 1,655 тысячи хозяйствующих субъектов, из которых 1,554 тысячи относились к субъектам малого и среднего бизнеса.

При этом на малый и средний бизнес в прошлом году приходилось 38% общей выручки от продажи товаров и услуг на аннексированном полуострове, отмечают в Минэкономразвития РФ.