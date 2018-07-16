Прокуратура Автономной Республики Крым направила в Апелляционный суд Киева обвинительный акт в отношении депутата самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета" Сергея Осьминина, который подозревается в установлении оккупационной власти в Крыму.

"Прокуратура Автономной Республики Крым в Апелляционный суд Киева направила обвинительный акт в отношении гражданина Украины - депутата так называемого незаконно созданного органа местного самоуправления "Евпаторийского городского совета" - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины для определения подсудности по одному из районных судов Киева и дальнейшего рассмотрения по сути", - рассказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик в пятницу, 27 июлч.

Она указала, что досудебным расследованием установлено: во время событий в Крыму в марте 2014 года этот "депутат" обеспечивал перевозку членов незаконно созданных организаций "черного казачества", "самообороны Крыма" и других участников вооруженных формирований для захвата административных зданий и органов местного самоуправления, а также для обеспечения проведения незаконного референдума в Евпатории.

Кроме того, этот гражданин Украины, осознавая, что территория АР Крым с 20 февраля 2014 года является временно оккупированной в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, выдвинул свою кандидатуру на так называемые "выборы в органы местного самоуправления" "Евпаторийского городского совета", созданного оккупационными властями РФ на территории полуострова, от партии "Единая Россия" и был избран "депутатом Евпаторийского городского совета" по одномандатному избирательному округу №2 в Евпатории, что противоречит положениям Конституции Украины и закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" и направлено на изменение государственной границы Украины.

Как сообщалось, 3 апреля 2018 года сотрудники СБУ задержали в пункте пропуска "Чаплинка" (Херсонская обл.) на административной границе с временно аннексированным Крымом депутата самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета" С.Осьминина.

Он прибыл на материковую часть Украины, где проживают его родственники.

В начале апреля Херсонский горсуд арестовал его на два месяца. Впоследствии срок ареста продлевался.