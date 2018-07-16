В оккупированном Севастополе в ходе генеральной репетиции морского парада ко дню ВМФ РФ сломался плавающий бронетранспортер.

Об этом сообщают Крым.Реалии, передает Флот - 2017.

Подошедший вспомогательный катер отбуксировал заглохший БТР с видного места за стоявшие вдоль фарватера надводные корабли.

Желающие посмотреть генеральную репетицию парада должны были преодолеть металлические ограждения, которыми перекрыли вход на Приморский бульвар и пройти через рамки-металлоискатели и досмотр личных вещей.

Напомним, в 2015 году во время празднования Дня ВМФ РФ произошло ЧП: сторожевой корабль ЧФ РФ «Ладный» произвел запуск ракеты, которая разлетелась на части сразу после выстрела.