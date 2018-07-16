На генеральной репетиции морского парада в оккупированном Севастополе опять ЧП
|18:06 27.07.2018
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|Севастополь
В оккупированном Севастополе в ходе генеральной репетиции морского парада ко дню ВМФ РФ сломался плавающий бронетранспортер.
Об этом сообщают Крым.Реалии, передает Флот - 2017.
Подошедший вспомогательный катер отбуксировал заглохший БТР с видного места за стоявшие вдоль фарватера надводные корабли.
Желающие посмотреть генеральную репетицию парада должны были преодолеть металлические ограждения, которыми перекрыли вход на Приморский бульвар и пройти через рамки-металлоискатели и досмотр личных вещей.
Напомним, в 2015 году во время празднования Дня ВМФ РФ произошло ЧП: сторожевой корабль ЧФ РФ «Ладный» произвел запуск ракеты, которая разлетелась на части сразу после выстрела.
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