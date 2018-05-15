Журналист просит украинские власти не экстрадировать его в Турцию

17:40 27.07.2018 0 комментариев Украина

Журналист Юнус Эрдогду просит Киев не выдавать его властям Турции.

После того как двое граждан Турции были переданы украинскими властями турецкой Национальной разведывательной организации (MİT), турецкий журналист, проживающий в Киеве, Юнус Эрдогду публично попросил о помощи, поскольку узнал о том, что его имя есть в списке тех, кого Киев может выдать Анкаре.

В середине июля стало известно о том, что турецкий журналист Юсуф Инан и бизнесмен Салих Зеки Йигит были переданы сотрудникам турецких спецслужб в рамках операций, направленных против членов религиозного движения Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, что власти Турции обвиняют сторонников данного движения в организации попытки государственного переворота, предпринятой в стране 15 июля 2016 года.

В свою очередь последователи движения Гюлена категорически отрицают любую причастность к мятежу.

«Начиная с 17 июля я не выхожу из дома. Сегодня десятый день. Я опасаюсь за свою жизнь. Турецкая разведка не может проводит тёмные спецоперации в демократических странах, как Канада, США, страны Евросоюза.», - сказал Эрдогду.

Журналист поведал, что из публикации "Страны" узнал о списке турецких граждан, которых собираются похитить и вывезти из Украины.

В этом списке было и имя самого Юнуса Эрдогду.

Журналист просит украинские власти не экстрадировать его в Турцию.

По его словам, он до сих пор не получил никаких комментариев о том, есть ли у властей Киева подобные намерения.

Представители Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры, Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы первоначально сообщили изданию Kyiv Post, что у них нет информации об аресте Инана или Йигита.

Однако через несколько дней после похищений, спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко подтвердил, что исчезновения турецких граждан стали результатом сотрудничества между двумя странами.

Посольство Турции также назвало аресты и экстрадицию «частью продолжающегося сотрудничества в области безопасности между Турцией и Украиной».

Кроме того, Международная и Европейская Федерация журналистов (IFJ и EFJ) призвали украинские власти принять срочные меры для защиты Эрдогду и решительно осуждают судебное преследование журналистов за выражение своих идей.

В Европе также потребовали от Киева больше не выдавать Турции оппозиционных журналистов.

Отметим, что Эрдогду, основатель первого турецкого сайта новостей ukraynahaber.com и в настоящее время главный редактор агентства Vector News на турецком языке, работает в Украине с 2005 года. Опасения Эрдогду подтверждаются последними событиями.

Так сегодня, в столице Монголии турецкая разведка похитила директора монголо-турецкой школы “Эмпати” Вейсела Акчая.



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