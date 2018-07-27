Корабли ВМС Украины и 6 кораблей НАТО провели совместные учения типа PASSEX в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба ВМСУ, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Участники учений разделились на три группы – многоцелевые корабли, противоминные корабли и малые бронекатера.

Сначала фрегаты "DE RUYTER" Нидерландов, "REGELE FERDINAND" Румынии, "FATIH" Турции и "Гетьман Сагайдачный" Украины отработали с группой малых бронекатеров ВМСУ "Аккерман", "Бердянск", "Вышгород", "Кременчуг" и "Лубны".

Большие корабли тренировались отбивать атаку малых скоростных судов, катера же – тренировались наносить артиллерийский удар по крупным целям.

После работали минные тральщики "LUPU DINESCU" Румынии, , "ANAMUR" Турции и рейдовый тральщик "Геническ " Украины.

Они отработали поиск и обнаружение донных и якорных мин и спускали водолазные группы для их обследования.

Вспомогательный корабль "RHEIN" ФРГ и водолазное судно "Почаев" ВМСУ обеспечили поддержку при поиске мин.

Также с фрегата "DE RUYTER" для выполнения маневров тактического маневрирования в воздух поднимался вертолет.