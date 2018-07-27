Украинские военные моряки провели комплексную тренировку с кораблями НАТО в Черном море
|17:12 27.07.2018
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Корабли ВМС Украины и 6 кораблей НАТО провели совместные учения типа PASSEX в Черном море.
Об этом сообщает пресс-служба ВМСУ, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
Участники учений разделились на три группы – многоцелевые корабли, противоминные корабли и малые бронекатера.
Сначала фрегаты "DE RUYTER" Нидерландов, "REGELE FERDINAND" Румынии, "FATIH" Турции и "Гетьман Сагайдачный" Украины отработали с группой малых бронекатеров ВМСУ "Аккерман", "Бердянск", "Вышгород", "Кременчуг" и "Лубны".
Большие корабли тренировались отбивать атаку малых скоростных судов, катера же – тренировались наносить артиллерийский удар по крупным целям.
После работали минные тральщики "LUPU DINESCU" Румынии, , "ANAMUR" Турции и рейдовый тральщик "Геническ " Украины.
Они отработали поиск и обнаружение донных и якорных мин и спускали водолазные группы для их обследования.
Вспомогательный корабль "RHEIN" ФРГ и водолазное судно "Почаев" ВМСУ обеспечили поддержку при поиске мин.
Также с фрегата "DE RUYTER" для выполнения маневров тактического маневрирования в воздух поднимался вертолет.
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