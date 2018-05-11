В Словакии разгорается скандал из-за поездки депутатов в оккупированный Крым
|16:44 27.07.2018
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|Крым
В словацком парламенте разгорается скандал из-за намерения группы депутатов посетить аннексированный Россией Крым.
При этом депутат оппозиционной либеральной партии SaS Мартин Клукс потребовал высылки российского дипломата Дмитрия Ковалькова, который оскорбил посла Украины в Братиславе Юрия Мушку, пишет издание Aktuality, сообщает Главред.
"Браво, господин Данко. Вы смелый человек и настоящий державник. А посол Украины просто д*бил", — написал Ковальков на странице спикера словацкого парламента Андрея Данко в Facebook.
Таким образом он отреагировал на заявление Данко о том, что посол Украины не должен указывать депутатам Словакии, куда им ехать или не ехать.
При этом Мушка предупреждал словацких депутатов, собирающихся посетить Крым, что такой визит будет нарушением законов Украины и не останется без ответа.
"Это не только противоречит его статусу, который соотносится с оккупацией территории славянского государства другим славянским государством, но он является дипломатом крупнейшего славянского государства, который вульгарно обзывает своего славянского брата", - заявил Клукс.
Он подчеркнул, что Ковальков должен извиниться перед украинским послом или подумать над выездом из Словакии.
В свою очередь депутат консервативной партии OĽaNO Вероника Ремишова раскритиковала спикера за отсутствие реакции на оскорбление украинского посла, заявив, что его безответственность наносит вред национальным интересам Словакии.
Напомним, ранее сообщалось о том, что группу словацких депутатов, собирающихся посетить Крым, возглавит внефракционный депутат Петер Марчек.
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