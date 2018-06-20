В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову

16:18 27.07.2018 0 комментариев Ереван

Генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову предъявлено обвинение.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Специальной следственной службы, на основании достаточных доказательств, приобретенных в ходе предварительного расследования по уголовному делу, рассматриваемому в ССС республики относительно событий, имевших место 1 – 2 марта 2008 года в Ереване, 26 июля 2018 года предъявлено обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову по части 1 статьи 300 УК Армении за то, что он вместе с иными лицами при предварительном согласии сверг конституционный строй в республике.

В 2008 году Хачатуров занимал должность начальника Ереванского гарнизона Вооруженных сил Армении.

Между тем в ОДКБ заявили, что Юрий Хачутуров со второй половины июля находится в Ереване.

"Во второй половине июля Юрий Хачатуров убыл в Ереван для дачи показаний в качестве свидетеля по событиям, которые имели место в Ереване 1-2 марта 2008 года. Иной информации в настоящее время секретариат ОДКБ не располагает", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.



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