В оккупированном Севастополе заканчивается формирования крупного блока ОПК страны агрессора
|15:52 27.07.2018
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|Крым
В оккупированном Севастополе завершили интеграцию ЦКБ «Черноморец» в структуру «Севморзавода».
В ближайшее время объединённые предприятия передадут в собственность оборонно-промышленного комплекса России.
Об этом журналистам сообщил замдиректора «департамента» экономического развития аннексированного Севастополя Владимир Ежиков, передает ForPost.
Ежиков рассказал, что после передачи «Севморзавода», включающего проектно-конструкторский центр «Черноморец» в собственность России, будет проведено акционирование предприятий.
Их акции передадут в Объединённую судостроительную корпорацию, которая в дальнейшем будет включать в себя мощности 13-го судоремонтного завода и 771-го ремонтного завода средств связи ЧФ.
Таким образом, сказал Владимир Ежиков, сформируется «серьёзный производственный блок по выполнению работ в сфере судостроения, плавкраностроения и судоремонта с конструкторским сопровождением.
В планах предприятий – обновление производственно-технической базы «Черноморца», приобретение и установка современного программного обеспечения, налаживание контактов с СевГУ, на базе которого будут готовить специалистов для работы на предприятии, а также сохранение рабочих мест.
Напомним, 9 июля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил на совещании в аннексированном Севастополе о проблемах «Севморзавода» и о том, что ЦКБ «Черноморец» утратил часть своих компетенций.
По словам заместителя директора ГУП «Севморзавод» Георгия Иванова, 20 июля этого года в штат предприятий принят 41 работник – это конструкторы, инженеры, административный и технический персонал.
Для них в полной мере сохранены должности и зарплата.
В настоящее время происходит переезд «Черноморца» из здания на улице Большая Морская, 1, на территорию Севморзавода, расположенного в доме №13 на улице Героев Севастополя.
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