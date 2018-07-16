75 літаків із 12 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 27 липня

14:20 28.07.2018 0 комментариев Read in English Симферополь

27 липня 2018 року, за даними моніторингової групи BSNews і «Майдану закордонних справ», до аеропорту Сімферополя, єдиного в анексованому Криму, прибули щонайменше 75 пасажирських авіалайнерів (рейсів)*.

* На деяких повітряних суднах рейси здійснюють дві авіакомпанії водночас. Такі польоти за напрямками ми класифікуємо як один.

Авіакомпанія «Аерофлот» виконала 24 рейси до Сімферополя.

Авіакомпанія «Росія» виконала 14 рейсів. На рахунку авіакомпанії «Уральські авіалінії» - 13 рейсів.

По 10 рейсів на рахунку авіакомпаній «NordAvia», «Глобус» і «S7 Airlines».

7 рейсів на рахунку авіакомпанії «Nordwind Airlines», 6 рейсів - «Red Wings».

Авіакомпанія «Pegas Fly» виконала 5 рейсів, «Ямал» - 4 рейси до Сімферополя.

На рахунку авіакомпанії «Алроса» - 2 рейси. 

1 рейс виконала авіакомпанія «Сєвєрсталь».

40 рейсів здійснювалися за маршрутом Москва-Сімферополь, 8 рейсів - Cанкт-Петербург-Сімферополь.

3 рейси прилетіли з Новосибірська. По 2 рейси прибули з Сиктивкару, Сочі, Казані, Єкатеринбурга.

По 1 рейсу прибули з Бєлгорода, Новокузнєцка, Челябінська, Архангельська, Тюмені, Нижньовартовська, Омська, Краснодара, Самари, Череповця, Ростова, Чебоксарів, Уфи, Нижнього Новгорода, Сургута, Воронежа.

***

Своїми польотами до Криму ці авіакомпанії й екіпажі літаків порушили статтю 332-1 Кримінального кодексу України:

"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...

Редакція BSNews і Майдан закордонних справ (Київ) звертає увагу правоохоронних органів на необхідність реагування на факти порушення правового режиму окупованої території:

BSNews і «Майдан закордонних справ» внесли ці авіакомпанії та відповідні літаки до «чорного списку» порушників режиму тимчасово окупованої території України.

Це означає, що ми здійснюємо посилений моніторинг щодо цих авіакомпаній і конкретних повітряних суден, та інші дії за адміністративними, дипломатичними, авіаційними і правовими каналами. Звертаємо увагу, що, як і з питань аналогічних порушень з боку морських суден, ці дії мають дуже хороші перспективи.

Ми запрошуємо читачів BSNews брати активну участь у проекті «Чорний список» не лише у сфері морського, а й авіаційного транспорту.

Зокрема, ми просимо волонтерів продовжувати здійснювати детальний облік бортових номерів конкретних авіалайнерів для подальшого спрямування їх до Міжнародної організації повітряного транспорту ООН (ICAO) з метою заборони не лише авіакомпаніям, а й цим конкретним повітряним суднам на здійснення польотів до аеропортів цивілізованих країн.



Ещё на эту тему:

13:45 27.07.2018
80 літаків із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 26 липня
09:00 26.07.2018
82 літаки із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 25 липня
09:00 25.07.2018
81 літак із 16 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 24 липня
09:00 24.07.2018
96 літаків із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 23 липня
14:00 23.07.2018
87 літаків із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 22 липня
16:15 20.07.2018
79 літаків із 12 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 19 липня
16:20 19.07.2018
82 літаки із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 18 липня
12:30 17.07.2018
96 літаків із 16 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 16 липня
13:15 16.07.2018
89 літаків із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 15 липня
08:00 14.07.2018
79 літаків з 13 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 13 липня
16:00 13.07.2018
80 літаків з 13 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 12 липня
08:50 12.07.2018
83 літаки з 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 11 липня
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
16:18 27.07.2018
В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову
10:59 27.07.2018
Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя
15:29 26.07.2018
Премьер Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
12:17 26.07.2018
Россия уже приняла решение о повышении цены на газ для Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
14:05 27.07.2018
На территорию Болгарии перестанут пускать лица, которым запрещён въезд в ЕС
16:07 25.07.2018
Болгария предложила 7 странам подать заявки на поставку истребителей
19:24 19.07.2018
Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
16:54 18.07.2018
Каждая десятая плотина в Болгарии нуждается в ремонте
Все новости страны
Греция Греция
09:18 27.07.2018
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
09:42 26.07.2018
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
16:59 25.07.2018
Масштабные пожары в Греции видно из космоса: спутниковые фото
Все новости страны
Грузия Грузия
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
17:51 23.07.2018
За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела
12:20 23.07.2018
Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией
10:24 23.07.2018
Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений
Все новости страны
Молдова Молдова
20:42 27.07.2018
МВФ и Евросоюз критикуют налоговую реформу в Молдове
15:25 27.07.2018
Молдова выставила на продажу авиакомпанию Air Moldova
16:20 26.07.2018
В парламенте Молдовы зарегистрирован Закон Магнитского
13:56 25.07.2018
В МИДЕИ прокомментировали слухи о том, что Молдова перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим
Все новости страны
Россия Россия
19:58 27.07.2018
РФ начала поставки говядины в Турцию
10:11 27.07.2018
В Конгрессе США дали Трампу две недели чтобы проинформировать о решении по "делу Скрипалей"
13:59 26.07.2018
Оппозиция в ФРГ критикует Меркель за встречу с подсанкционным начальником Генштаба РФ
08:25 26.07.2018
Трамп отложил встречу с Путиным на 2019 из-за "охоты на ведьм" - Белый дом
Все новости страны
Румыния Румыния
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
14:15 24.07.2018
Арестованная топ-менеджер “Интер РАО” якобы продавала через Молдавскую ГРЭС украинскую электроэнергию
12:39 24.07.2018
На румынской АЭС автоматически отключился один из реакторов
Все новости страны
Турция Турция
15:42 25.07.2018
Еврокомиссия согласовала выделение 400 млн евро на образование беженцев в Турции
08:24 25.07.2018
Окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США
20:13 24.07.2018
Эрдоган назвал Израиль фашистским государством, Нетаньяху напомнил об уничтожении курдов
20:25 23.07.2018
В Турции задержали 43 предполагаемых боевиков ИГИЛ
Все новости страны
Украина Украина
14:20 28.07.2018
75 літаків із 12 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 27 липня
20:59 27.07.2018
Россия создает напряжение в Азовском море с целью экономического давления на Украину - Гопогранслужба
20:20 27.07.2018
Денисова направила РФ письмо с предложением обмена политзаключенных Кремля
19:30 27.07.2018
Цена ремонта дорог оккупированного Крыма сопоставима со стоимостью строительства и реконструкции трассы «Таврида»
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс