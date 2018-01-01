Молдова выставила на продажу авиакомпанию Air Moldova

15:25 27.07.2018 0 комментариев Молдова

Единственная в Молдавии государственная авиакомпания Air Moldova выставлена на продажу.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 27 июля, на сайте Агентства публичной собственности (АПС), передает Интерфакс.

Согласно объявлению, предложения принимаются в период с 27 июля по 4 сентября.

В сообщении отмечается, что приватизация вызвана необходимостью "привлечения частного капитала для модернизации парка воздушных судов, улучшения качества предоставляемых услуг и расширения их спектра, а также для привлечения транзитных пассажиров".

Цена продажи компании пока не объявлена, компания выставляется на продажу впервые.

Согласно официальной информации, уставный капитал предприятия составляет 301 476 209 леев (около $19 млн). На балансе предприятия три самолета, а еще четыре самолета, которые использует авиакомпания, находится в оперативном лизинге.

В Air Moldova работают около 550 сотрудников.

В настоящее время доля Air Moldova составляет почти 50% от общего количества перевозимых пассажиров через Международный аэропорт Кишинева.

Согласно официальным данным за девять месяцев 2017 года, Air Moldova зафиксировала нетто-убытки в размере 111,5 млн леев (около $7 млн). В последние годы была зафиксирована тенденция к росту общей задолженности с 604,6 млн леев в 2013 г. (по тому курсу - $50 млн) до 1,1 млрд леев в 2017 году ($67 млн долларов).



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