Молдова выставила на продажу авиакомпанию Air Moldova
|15:25 27.07.2018
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|Молдова
Единственная в Молдавии государственная авиакомпания Air Moldova выставлена на продажу.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 27 июля, на сайте Агентства публичной собственности (АПС), передает Интерфакс.
Согласно объявлению, предложения принимаются в период с 27 июля по 4 сентября.
В сообщении отмечается, что приватизация вызвана необходимостью "привлечения частного капитала для модернизации парка воздушных судов, улучшения качества предоставляемых услуг и расширения их спектра, а также для привлечения транзитных пассажиров".
Цена продажи компании пока не объявлена, компания выставляется на продажу впервые.
Согласно официальной информации, уставный капитал предприятия составляет 301 476 209 леев (около $19 млн). На балансе предприятия три самолета, а еще четыре самолета, которые использует авиакомпания, находится в оперативном лизинге.
В Air Moldova работают около 550 сотрудников.
В настоящее время доля Air Moldova составляет почти 50% от общего количества перевозимых пассажиров через Международный аэропорт Кишинева.
Согласно официальным данным за девять месяцев 2017 года, Air Moldova зафиксировала нетто-убытки в размере 111,5 млн леев (около $7 млн). В последние годы была зафиксирована тенденция к росту общей задолженности с 604,6 млн леев в 2013 г. (по тому курсу - $50 млн) до 1,1 млрд леев в 2017 году ($67 млн долларов).
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