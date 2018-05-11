Министерство иностранных дел Словакии не намерено препятствовать депутатам парламента страны, собирающимся посетить оккупированный Крым.

Об этом "Известиям" рассказал председатель Национального совета республики Андрей Данко, передает УНН.

Визит словацкой делегации на полуостров состоится с 1 по 4 августа.

Политик раскритиковал поведение украинского посла в Словакии Юрия Мушки, который ранее высказывался против поездки депутатской группы.



Словацкая делегация состоит из двух десятков человек, в число которых входят депутаты и крупные бизнесмены.

Делегация посетит аннексированный полуостров с деловым визитом.

Напомним, Германия и Польша поддержали американскую декларацию о непризнании российской аннексии Крыма.



Ранее Великобритания заявила о поддержке декларации США о непризнании аннексии украинского Крыма Российской Федерацией.