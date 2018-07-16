Польша, США и несколько других стран хотят напомнить об Олеге Сенцове

14:31 27.07.2018 0 комментариев Крым

 Дипломаты участвуют в разработке декларации с призывом об освобождении украинца.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Документ будет адресован российскому представителю по правам человека и ряду министерств: юстиции, иностранных и внутренних дел, а также Генеральной прокуратуре.

В проекте декларации послы отмечают, что Олега Сенцова незаконно удерживают в России, а Москва не реагирует на международные призывы и петиции. 

Дипломаты напоминают, что украинец уже более двух месяцев голодает и состояние его здоровья плохое.

"Мы призываем Россию освободить всех незаконно заключенных граждан Украины", - говорится в проекте декларации.

Напомним, Европейский суд по правам человека предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцов прекратить голодовку.

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла информацию о предсмертном состоянии режиссера. 

 



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