На территорию Болгарии перестанут пускать лица, которым запрещён въезд в ЕС
|14:05 27.07.2018
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|София
В соответствии с решением Совета Европейского союза, с 1 августа не будут допускаться на территорию Болгарии лица, которым запрещён въезд в Шенгенскую зону.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Болгарии, передает Только Болгария.
Решение Совета ЕС касается всех стран, подключённых к Шенгенской информационной системе.
Болгария одна из таких стран, хотя и не входит в Шенген.
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