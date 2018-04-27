В соответствии с решением Совета Европейского союза, с 1 августа не будут допускаться на территорию Болгарии лица, которым запрещён въезд в Шенгенскую зону.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Болгарии, передает Только Болгария.

Решение Совета ЕС касается всех стран, подключённых к Шенгенской информационной системе.

Болгария одна из таких стран, хотя и не входит в Шенген.