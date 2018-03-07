Мариупольский порт с рабочим визитом посетила Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Она детально обсудила с начальником администрации Мариупольского морского порта Игорем Барским и заместителем директора ГП «ММТП» по эксплуатации Юрием Баланом социально-экономическую ситуацию в регионе и влияние, которое оказало на работу порта строительство Керченского моста, сообщает Администрация Мариупольского морского порта.

Игорь Барский отметил, что из-за напряженной ситуации в регионе многие предприятия оказались в крайне сложном положении.

Проблемы, с которыми столкнулись производители и грузоотправители сказались на снижении грузопотока в Мариупольском торговом порту.

Однако, несмотря на существующие сложности предприятие продолжает работу, развивает портовую инфраструктуру и разрабатывает новые логистические маршруты.

В свою очередь, заместитель директора ГП «ММТП» Юрий Балан отметил, что в Мариупольском порту продолжается реализация инвестиционных проектов. В частности, здесь ведется строительство мощного современного зернового терминала, который станет важнейшим элементом агропромышленного кластера, равного которому не будет во всем Азовском регионе.

По итогам ознакомительной поездки по Мариупольскому порту Джудит Гоф отметила значительный потенциал предприятия и выразила уверенность в его будущем.