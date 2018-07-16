На территории аннексированного полуострова продолжается работа по бурению скважин для добычи подземных вод

13:10 27.07.2018 0 комментариев Крым

На территории аннексированного полуострова продолжается работа по бурению скважин для добычи подземных вод, оккупанты надеються обеспечить водой все предприятия.

По словам "главы" Минпрома оккупированного Крыма Андрея Васюты, бурить будут до тех пор, пока не обеспечат водой все население и все предприятия Крыма, сообщают Аргументы Недели - Крым.

Он рассказал о том, что водозаборы, которые были заведены в Северо-Крымский канал, дают предприятиям почти 50 тысяч кубометров воды ежемесячно.

Васюта подчеркнул, что бурение скважин сопровождается соответствующими исследованиями специалистов, которые определяют, где и сколько воды можно добыть.



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