Подразделения ВС РФ, дислоцированные в Ставропольском крае, на Кубани и в Абхазии совершат марши на крымские полигоны

12:43 27.07.2018 0 комментариев Крым

Подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ, дислоцированные в Ставропольском крае, на Кубани и в Абхазии, в рамках проверки боевой готовности совершат марши на крымские прибрежные полигоны.

Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, передает Флот - 2017.

Подразделения и соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО совершат марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны ЮВО, расположенные в районах Черноморского побережья Краснодарского края и оккупированного Крыма, и примут участие в совместных учениях с силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО.

Боевую готовность объединения проверит командующий войсками ЮВО генерал-полковника Александр Дворников.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова, с 2014 года называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.

Напомним, с 16 июля в российском Южном военном округе, в который незаконно включен оккупированный крымский полуостров, стартовало масштабное учение с авиационными соединениями и воинскими частями армии ВВС и ПВО. В ходе учения решались вопросы межвидового взаимодействия авиации 4-й армии ВВС и ПВО с подразделениями Каспийской флотилии и общевойсковой армии ЮВО. В учении приняли участие более 2,5 тыс. военнослужащих, а также бомбардировочные, штурмовые, истребительные эскадрильи авиационных частей и вертолетные эскадрильи

Ранее, в начале июня в оккупированном Крыму на полигоне «Опук» страна-агрессор провела летно-тактические учения с боевым применением оперативно-тактической авиации и тактические учения с соединением противовоздушной обороны. В рамках учений Южного военного округа истребители и бомбардировщики ЧФ РФ выполнили стрельбы ракетами «воздух-воздух» и провели бомбометание на крымском полигоне «Опук».



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