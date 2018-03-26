Британский и американский беспилотники провели разведку над крымским побережьем
|12:16 27.07.2018
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|Крым
В небе над крымским черноморским побережьем были замечены американский самолет-разведчик RQ-4B и британский Sentinel R.1.
Об этом сообщают крымские СМИ, передает Флот - 2017.
Согласно данным Aircraft Spots, беспилотники выполняли задачи в воздушном пространстве над Черным морем и Донбассом.
Беспилотник США с бортовым номером 11-2048 пролетел вдоль всего крымского побережья.
Британский беспилотный аппарат был замечен к юго-западу от Крыма. Отметим, что британский разведчик был недавно замечен над оккупированным Крымом, тогда он совершил два круга над полуостровом.
Как мы сообщали, в июне стратегический беспилотник ВВС США Global Hawk и патрульный противолодочный самолет американских ВМС P-8A Poseidon провели многочасовую разведку над побережьем оккупированного Крыма и Краснодарского края
В мае американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk также проводил разведывательную миссию над Черным морем вдоль береговой линии оккупированного Россией Крымского полуострова.
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