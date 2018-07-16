Хронологія кризи в Азовському морі: Вдалося встановити одного з учасників полювання на торговий флот / Фото

11:23 27.07.2018 0 комментариев Крым

Щодо кризи в Азовському морі - нічне полювання корвета ФСБ Росії ПСКР "Усть-Лабинск" (№393): перехоплено 3 судна.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє, що затримання ZUIDVLIET та FK HATICE відбувалися одночасно на відстані 27 миль (50 км) одне від одного, тобто діяло, як мінімум, 2 кораблі берегової охорони ФСБ РФ. 

Одного з них вдалося встановити: затримання ZUIDVLIET проводив ПСКР "Усть-Лабинск" (бортовий номер 393) - див. фото, малий корвет типу Svetljak, проект 10410Б. 

1) ZUIDVLIET - IMO: 9629809, Dwt: 3850, судновласник - Нідерланди, з Маріуполя до Aviles Іспанія; 22:00 - 23:30 мч; 16 миль (30 км) на схід від Бердянської коси; 46°35'42" N 37°09'29" E;

2) FK HATICE - IMO: 8520898, Dwt: 5610, судновласник - Ліван, до Маріуполя; 22:00 - 00:00 мч; 23 милі (42,5 км) на південь від Бердянської коси; 46°15'14" N 36°47'55" E;
3) NAZLICAN - IMO: 7531357, Dwt: 10900, судновласник - Туреччина, з Бердянська до Хайфа Ізраїль; 00:30 - 02:00 мч; 23 милі (42 км) на південь від Бердянської коси; 46°14'54" N 36°46'16" E

Довідка:

 ПСКР "Усть-Лабинск" (бортовий номер 393):

Озброєння - дві 30-мм шестиствольних артилерійських установки АУ АК-630М (3000 пострілів). 

Довжина: 49,5 м; Ширина: 9,2 м; Осадка: 2,63 / 2,4 м

Швидкість повного ходу: 32 уз (60 км/ч)

Дальність плавання 1500 миль (12 уз) / 1600 миль (13 уз)

Автономність: 10 діб. Екіпаж: 28 (4 офіцери, 3 мічмана) чол

Водотоннажність повна: 375



Ещё на эту тему:

12:43 27.07.2018
Подразделения ВС РФ, дислоцированные в Ставропольском крае, на Кубани и в Абхазии совершат марши на крымские полигоны
07:59 27.07.2018
Волонтерский комитет защиты Азовского моря призвал ОБСЕ и властные структуры Украины отреагировать на действия РФ
18:10 26.07.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: тривалість штучної затримки суден, що йдуть до Маріуполя/Бердянська / Инфографика
13:10 26.07.2018
Как заставить Россию заплатить за бесчинства в Азовском море - рекомендации эксперта
11:51 26.07.2018
Члены Общественного совета при МИД обсудили проблему российских нелегальных и провокационных мер в Азовском море
07:59 26.07.2018
Хронологія кризи в Азовському морі: В Маріуполі створений волонтерський Комітет захисту Азовського моря
17:52 25.07.2018
Кризис в Азовском море в российских СМИ связывается с задержкой украинскими пограничниками судна «Норд»
17:25 25.07.2018
В ГПСУ хотят обозначить государственную границу в акватории Азовского моря и в Керченском проливе
16:34 25.07.2018
Блокирование Азовского моря: Россия изменила тактику
14:23 25.07.2018
В оккупированном Крыму морские пехотинцы Черноморского флота РФ проводят боевые стрельбы
13:03 25.07.2018
Блокируя Азовское море, Россия подводит свои черноморские порты под санкции
08:49 25.07.2018
Авиация ООС готова дать адекватный ответ на угрозу с моря / Видео
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
10:59 27.07.2018
Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя
15:29 26.07.2018
Премьер Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
12:17 26.07.2018
Россия уже приняла решение о повышении цены на газ для Армении
11:31 23.07.2018
В ответ на предложение Армении провести "определенные изменения" на российской военной базе начались внезапные учения
Все новости страны
Болгария Болгария
14:05 27.07.2018
На территорию Болгарии перестанут пускать лица, которым запрещён въезд в ЕС
16:07 25.07.2018
Болгария предложила 7 странам подать заявки на поставку истребителей
19:24 19.07.2018
Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
16:54 18.07.2018
Каждая десятая плотина в Болгарии нуждается в ремонте
Все новости страны
Греция Греция
09:18 27.07.2018
Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
09:42 26.07.2018
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
16:59 25.07.2018
Масштабные пожары в Греции видно из космоса: спутниковые фото
Все новости страны
Грузия Грузия
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
17:51 23.07.2018
За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела
12:20 23.07.2018
Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией
10:24 23.07.2018
Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений
Все новости страны
Молдова Молдова
16:20 26.07.2018
В парламенте Молдовы зарегистрирован Закон Магнитского
13:56 25.07.2018
В МИДЕИ прокомментировали слухи о том, что Молдова перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим
15:08 24.07.2018
Израиль ведет переговоры с Молдовой о переносе посольства в Иерусалим
14:40 23.07.2018
В Молдове заявили о 56 гражданах страны, воевавших на стороне боевиков на Донбассе
Все новости страны
Россия Россия
10:11 27.07.2018
В Конгрессе США дали Трампу две недели чтобы проинформировать о решении по "делу Скрипалей"
13:59 26.07.2018
Оппозиция в ФРГ критикует Меркель за встречу с подсанкционным начальником Генштаба РФ
08:25 26.07.2018
Трамп отложил встречу с Путиным на 2019 из-за "охоты на ведьм" - Белый дом
13:29 25.07.2018
В Конгрессе США сделали исключение для трех стран закупающих российское вооружение
Все новости страны
Румыния Румыния
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
14:15 24.07.2018
Арестованная топ-менеджер “Интер РАО” якобы продавала через Молдавскую ГРЭС украинскую электроэнергию
12:39 24.07.2018
На румынской АЭС автоматически отключился один из реакторов
Все новости страны
Турция Турция
15:42 25.07.2018
Еврокомиссия согласовала выделение 400 млн евро на образование беженцев в Турции
08:24 25.07.2018
Окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США
20:13 24.07.2018
Эрдоган назвал Израиль фашистским государством, Нетаньяху напомнил об уничтожении курдов
20:25 23.07.2018
В Турции задержали 43 предполагаемых боевиков ИГИЛ
Все новости страны
Украина Украина
14:58 27.07.2018
МИД Словакии не намерено препятствовать депутатам парламента страны, собирающимся посетить оккупированный Крым
14:31 27.07.2018
Польша, США и несколько других стран хотят напомнить об Олеге Сенцове
13:45 27.07.2018
80 літаків із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 26 липня
13:37 27.07.2018
Посол Великобритании в Украине ознакомилась с напряженной ситуацией в регионе Азовского моря
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс