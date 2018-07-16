Щодо кризи в Азовському морі - нічне полювання корвета ФСБ Росії ПСКР "Усть-Лабинск" (№393): перехоплено 3 судна.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє, що затримання ZUIDVLIET та FK HATICE відбувалися одночасно на відстані 27 миль (50 км) одне від одного, тобто діяло, як мінімум, 2 кораблі берегової охорони ФСБ РФ.

Одного з них вдалося встановити: затримання ZUIDVLIET проводив ПСКР "Усть-Лабинск" (бортовий номер 393) - див. фото, малий корвет типу Svetljak, проект 10410Б.

1) ZUIDVLIET - IMO: 9629809, Dwt: 3850, судновласник - Нідерланди, з Маріуполя до Aviles Іспанія; 22:00 - 23:30 мч; 16 миль (30 км) на схід від Бердянської коси; 46°35'42" N 37°09'29" E;

2) FK HATICE - IMO: 8520898, Dwt: 5610, судновласник - Ліван, до Маріуполя; 22:00 - 00:00 мч; 23 милі (42,5 км) на південь від Бердянської коси; 46°15'14" N 36°47'55" E;

3) NAZLICAN - IMO: 7531357, Dwt: 10900, судновласник - Туреччина, з Бердянська до Хайфа Ізраїль; 00:30 - 02:00 мч; 23 милі (42 км) на південь від Бердянської коси; 46°14'54" N 36°46'16" E

Довідка:

ПСКР "Усть-Лабинск" (бортовий номер 393):

Озброєння - дві 30-мм шестиствольних артилерійських установки АУ АК-630М (3000 пострілів).

Довжина: 49,5 м; Ширина: 9,2 м; Осадка: 2,63 / 2,4 м

Швидкість повного ходу: 32 уз (60 км/ч)

Дальність плавання 1500 миль (12 уз) / 1600 миль (13 уз)

Автономність: 10 діб. Екіпаж: 28 (4 офіцери, 3 мічмана) чол

Водотоннажність повна: 375