Санкции ограничили крымский бизнес российским рынком.

Об этом сегодня, 26 июля, в интервью журналисту австрийской телерадиокомпании Österreichischer Rundfunk сообщил «министр» промышленной политики оккупированного Крыма Андрей Васюта, передает Крым Информ.

«Проблема с санкциями существует. Мы в основном работаем либо на местный рынок, либо российский, либо работаем в кооперации с отечественными предприятиями, которые используют наши комплектующие в сборке уже готовых изделий», – сказал Васюта.

Он также отметил, что санкции привели к изменениям в работе крымских морских портов.

«Санкции привели к изменению структуры использования крымских морских портов. Если нагрузка на керченский портовый узел во много раз увеличилась, то нагрузка на другие порты существенно уменьшилось», – отметил Васюта.

Показатели экспорта и импорта в оккупированном Крыму сокращаются с 2014 года.

В 2017 году экспорт товаров из аннексированного Крым составил 29,8 млн долларов, а импорт – 63,4 млн долларов.

В 2013 году экспорт за рубеж с полуострова составил 904,9 млн долларов, а импорт – 1,044 млрд долларов.