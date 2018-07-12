Оккупанты признались австрийскому журналисту: Проблема с санкциями существует
|11:50 27.07.2018
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|Крым
Санкции ограничили крымский бизнес российским рынком.
Об этом сегодня, 26 июля, в интервью журналисту австрийской телерадиокомпании Österreichischer Rundfunk сообщил «министр» промышленной политики оккупированного Крыма Андрей Васюта, передает Крым Информ.
«Проблема с санкциями существует. Мы в основном работаем либо на местный рынок, либо российский, либо работаем в кооперации с отечественными предприятиями, которые используют наши комплектующие в сборке уже готовых изделий», – сказал Васюта.
Он также отметил, что санкции привели к изменениям в работе крымских морских портов.
«Санкции привели к изменению структуры использования крымских морских портов. Если нагрузка на керченский портовый узел во много раз увеличилась, то нагрузка на другие порты существенно уменьшилось», – отметил Васюта.
Показатели экспорта и импорта в оккупированном Крыму сокращаются с 2014 года.
В 2017 году экспорт товаров из аннексированного Крым составил 29,8 млн долларов, а импорт – 63,4 млн долларов.
В 2013 году экспорт за рубеж с полуострова составил 904,9 млн долларов, а импорт – 1,044 млрд долларов.
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