Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя
|10:59 27.07.2018
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|Армения
Второго президента Армении Роберта Кочаряна обвинили в свержении Конституционного строя Армении.
Об этом сообщила пресс-служба Специальной следственной службы республики, передает РБК Украина.
Отмечается, что Кочаряну грозит до 15 лет заключения.
"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи № 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", - говорится в сообщении.
Напомним, что в феврале-марте 2008 года в Армении прошла серия протестов против нарушений на президентских выборах, прошедших 19 февраля. Митинги были организованы сторонниками кандидата на этих выборах - первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Среди организаторов манифестаций был и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. На выборах тогда победил подавший в апреле нынешнего года в отставку премьер-министр Армении Серж Сарксян. Это произошло на фоне массовых антиправительственных акций, организованных Николом Пашиняном.
Также в ходе столкновения митингующих с силовиками погибло не менее восьми демонстрантов и один военнослужащий, поэтому дело, в рамках которого Кочаряну предъявлено обвинение, в Армении называет "делом 1 марта".
После массовых беспорядков Пашинян был объявлен в розыск. Он добровольно сдался властям, и в январе 2010 года его осудили на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии в честь двадцатилетия независимости Армении.
20 июля нынешнего года Пашинян заявил, что процесс над Кочаряном не должен превратиться в политическую расправу.
Напоминим, что Специальная следственная служба Армении предъявила обвинения членам семьи экс-президента страны Сержа Саргсяна.
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