В Конгрессе США дали Трампу две недели чтобы проинформировать о решении по "делу Скрипалей"

10:11 27.07.2018 0 комментариев Россия

Глава комитета по международным делам палаты представителей в США Эд Ройс призвал президента Дональда Трампа решить вопрос о новых санкциях в отношении России из-за отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Соответствующее письмо конгрессмен направил американскому президенту, сообщает NBC News, передает Новое Время.

Ройс напомнил, что 15 марта он уже просил Трампа рассмотреть вопрос о введении санкций против России в рамках закона США 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия.

Он также отметил, что выполнение требований этого закона, "критически важно для предотвращения дополнительных атак".

Ройс пишет, что Трамп уже более чем на месяц нарушил срок принятия решения по поводу санкций. Глава комитета дал президенту две недели на то, чтобы проинформировать Конгресс о своем решении по поводу новых ограничений в отношении России.

"Выполнение вами требований Акта 1991 года Об уничтожении химического и биологического оружия и прекращении боевых действий критично важно для того, чтобы показать Путину, что мы серьезно настроены в вопросе противостояния его смертоносным действиям, а также продолжающимся атакам на нашу демократию", - говорится в письме конгрессмена.

В Белом доме отказались комментировать письмо Ройса, заявив, что не обсуждают переписку президента с членами парламента.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" (советского производства) в марте 2018 года. 

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

В ответ на отравление Великобритания выслала ряд российских дипломатов. Солидарность с Лондоном выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей.



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