В оккупированном Крыму силовики отпустили всех задержанных после обысков в поселке Курское Белогорского района Крыма .

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", передает 112.ua.

26 июля в аннексированном Крыму прошли обыски в с. Курское в домах четырех несовершеннолетних крымских татар, еще один незаконный обыск прошел в с. Холодовка Судакского района.

Согласно информации, подростков подозревают в том, что в мае 2018 года они сняли российский флаг с сельсовета в с. Курское и выбросили.

По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК ("Надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом Российской Федерации").

Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы, принудительные работы, арест либо лишение свободы.

Сразу после инцидента у всех подозреваемых были взяты объяснения.

Так, обыски были проведены у Мустафы Коки, Умера Абдувелиева, Ризвана Сейтхалилова, Сейтумера Асанова и Азиз-Мухаммеда Алиева.

После обысков двух подростков увезли в российское управление Белогорского РОВД.