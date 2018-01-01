Пожары в Греции: погибло 82 человека, власти не исключают поджог
|09:18 27.07.2018
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|Греция
По словам министра общественного порядка Никоса Тоскаса, анализ спутниковых снимков и проверки на местах свидетельствуют о том, что пожар, вероятно, был результатом поджога.
В ходе масштабных лесных пожаров в пригороде Афин в Греции погибло уже 82 человека. Власти Греции предполагают, что к возгоранию привели умышленные действия.
Об этом сообщает AP, передает 112.ua.
По словам министра общественного порядка Никоса Тоскаса, анализ спутниковых снимков и проверки на местах свидетельствуют о том, что пожар, вероятно, был результатом поджога.
Пожар почти полностью разрушил деревню Мати в 40 километрах к северо-востоку от Афин. Многие из погибших не смогли покинуть населенный пункт, задохнувшись дымом в своих домах и автомобилях.
Официальный представитель греческого правительства Антониос Цанакопулос в ответ на вопросы о произошедшем в деревне сказал, что эвакуировать ее было невозможно, потому что почти уничтоживший Мати пожар "длился всего полтора часа", передает ВВС.
Поисково-спасательная операция продолжается как на суше, так и на воде, поскольку люди, спасаясь, бежали к морю.
Напомним, нынешние лесные пожары в Греции - самые сильные с 2007 года.
Правительство Греции обратилось к другим европейским странам с просьбой помочь с пожарными и вертолетами. Несколько стран, в том числе Италия, Польша и Франция, направили в Грецию пожарную авиацию, машины и пожарных.
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