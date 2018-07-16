Путина попросят спилить тополь в курортном поселке оккупированного Севастополя / Фото
|08:51 27.07.2018
|0 комментариев
|Севастополь
Севастопольские общественники решили попросить президента РФ спилить гигантский сухой тополь, до которого у местных коммунальщиков руки не доходят.
Сообщают в общественной организации "Севастопольские мамы", куда обратились жители Любимовки, передает Объектив.
Дерево пугает местных жителей по улице Софьи Перовской 52. По их словам, оно опасно нависает над школой и спортивной площадкой.
Общественники решили обратиться к российскому президенту Владимиру Путину, потому что "без его непосредственного участия спилить сухое и опасное дерево в Севастополе не могут".
Ещё на эту тему:
15:55 26.07.2018
Оккупанты решили не приравнивать Севастополь к Москве и Санкт-Петербургу. Как минимум, по штрафам
Оккупанты решили не приравнивать Севастополь к Москве и Санкт-Петербургу. Как минимум, по штрафам
11:24 26.07.2018
Членов экипажа задержанного в Крыму судна «ЯМК-0041» и судна «Норд», задержанного в Азовском море, обменивать абсурдно
Членов экипажа задержанного в Крыму судна «ЯМК-0041» и судна «Норд», задержанного в Азовском море, обменивать абсурдно
20:30 25.07.2018
Оккупанты исключили из списка работающих предприятий центральное конструкторское бюро «Черноморец»
Оккупанты исключили из списка работающих предприятий центральное конструкторское бюро «Черноморец»
12:12 25.07.2018
Бензин в оккупированном Крыму значительно дороже, чем в Москве. В ФАС РФ усмотрели сговор нефтетрейдеров
Бензин в оккупированном Крыму значительно дороже, чем в Москве. В ФАС РФ усмотрели сговор нефтетрейдеров
15:34 24.07.2018
Казармы вместо университетов - Росгвардия нашла себе место в оккупированной Керчи / Фото
Казармы вместо университетов - Росгвардия нашла себе место в оккупированной Керчи / Фото
09:57 24.07.2018
Севастопольцы опасаются что после "национализации" оккупанты объявят коллективизацию / Видео
Севастопольцы опасаются что после "национализации" оккупанты объявят коллективизацию / Видео