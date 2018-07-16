Севастопольские общественники решили попросить президента РФ спилить гигантский сухой тополь, до которого у местных коммунальщиков руки не доходят.

Сообщают в общественной организации "Севастопольские мамы", куда обратились жители Любимовки, передает Объектив.

Дерево пугает местных жителей по улице Софьи Перовской 52. По их словам, оно опасно нависает над школой и спортивной площадкой.

Общественники решили обратиться к российскому президенту Владимиру Путину, потому что "без его непосредственного участия спилить сухое и опасное дерево в Севастополе не могут".