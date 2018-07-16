Профильный комитет верхней палаты Конгресса США, который занимается вопросами внешней политики, утвердил проект резолюции для голосования в Сенате с осуждением попытки Москвы аннексировать украинский Крым.

Об этом сообщило в четверг Посольство Украины в США, передает Укринформ.

"Комитет по вопросам международных отношений Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению верхней палатой Конгресса резолюцию, которая осуждает незаконные попытки России оккупировать Крым", - отметили в украинском диппредставительстве.

В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что "Крым является частью суверенной территории Украины". Кроме того, отмечается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма.

В то же время, резолюция осуждает нарушение прав человека в Крыму и подчеркивает правовую ответственность РФ за такие преступления в течение времени, когда продолжается незаконная российская оккупация полуострова.

Американские законодатели призвали правительство США продолжать применение полномочий в части санкций против России согласно "Закону о противодействии противникам Америки через санкции" от 2017 года.

Сенаторы также приветствовали усилия по поощрению ЕС к внедрению дополнительных санкций, связанных с Крымом.