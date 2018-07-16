Волонтерский комитет защиты Азовского моря призвал ОБСЕ и властные структуры Украины отреагировать на действия РФ
|07:59 27.07.2018
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|Мариуполь
На сессии городского совета выступила председатель общественного движения “Мариуполь” и волонтер Галина Однорог и обратила внимание депутатов на угрожающую ситуацию, которая сложилась в акватории Азовского моря.
Она отметила, что российские пограничники задерживают грузовые суда, которые направляются в Мариуполь.
“С целью так называемой проверки данные суда держат от суток до нескольких дней, что влечет огромные убытки владельцам и осложняют работу Мариупольского торгового порта. Судовладельцы в дальнейшем отказываются заходить в порты Мариуполя и Бердянска”, - рассказала волонтер, передает сайт города Мариуполя.
Галина Однорог сообщила, что ситуация продолжает усложняться ежедневно и существует реальная угроза блокирования мариупольского порта.
Она обратилась ко всем профильным структурам с просьбой адекватно отреагировать на угрозы и обратиться от имени мариупольского городского совета к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров, а также подключить международные структуры к решению этого вопроса.
Однорог также предложила горсовету обратиться к ОБСЕ с просьбой расширить мандат, чтобы они регулировали вопрос договоренностей между Украиной и РФ относительно статуса Азовского моря.
“Мне действительно хотелось бы разобраться в этом вопросе и хотелось бы, чтобы была объективная оценка той ситуации, которая происходит в акватории Азовского моря и это могут сделать наши международные партнеры”, - сказал мэр Вадим Бойченко.
Он заявил, что есть "тормозной путь", который "неизвестно к чему приведет."
Бойченко признал, что некоторые судовладельцы, зная про риски, неохотно работают с Мариуполем.
“Мы призываем наших международных партнеров обратить внимание и на этот вопрос и сделать то, что называется правовой международной оценкой”, - заявил мэр.
Напомним в Мариуполе создан волонтерский комитет защиты Азовского моря.
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