Під час проведення незалежної експертизи у таборі «Вікторія», де у вересні 2017 року сталася пожежа, фахівці знайшли рештки кісток.

Про це повідомляє кореспондентка Громадського.

Кому саме вони належать вже найближчим часом покажуть результати експертизи.

Ініціатором проведення незалежної експертизи виступив батько загиблої під час пожежі дівчинки Олексій Мазур.

Нині фахівці з Міжнародного інституту експертиз (Естонія) вилучають зразки деревини з аналогічних сусідніх будівель. Їх будуть перевіряти на стан протипожежної обробки.

Міжнародні фахівці почали незалежну пожежно-технічну та будівельнуекспертизу одеського табору «Вікторія» 23 липня.

27 червня Київський районний суд Одеси продовжив термін тримання під вартою екс-директору табору «Вікторія» Петросу Саркісяну на 60 діб.

У квітні до суду передали справу щодо екс-заступниці міськголови Одеси за звинуваченням у причетності до пожежі в дитячому таборі.

Раніше у квітні суд виніс вирок виховательці дитячого табору: її ув'язнили строком на три роки умовно.

Пожежа в дитячому таборі «Вікторія» почалася в ніч на 16 вересня 2017 року. Спочатку повідомлялося про загибель двох дітей унаслідок пожежі. Згодом, поліція знайшла фрагменти тіла ще однієї дитини. Відтак під час пожежі загинули троє дітей.

3 жовтня минулого року прокуратура повідомила про підозру екс-заступниці міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько.

Згодом суд обрав запобіжний захід екс-заступниці міського голови Одеси. Виховательку табору «Вікторія» звільнили з-під варти на поруки.