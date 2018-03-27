У таборі «Вікторія», де внаслідок пожежі загинуло троє дітей, знайшли рештки кісток

19:30 26.07.2018 0 комментариев Одесса

Під час проведення незалежної експертизи у таборі «Вікторія», де у вересні 2017 року сталася пожежа, фахівці знайшли рештки кісток.

Про це повідомляє кореспондентка Громадського.

Кому саме вони належать вже найближчим часом покажуть результати експертизи.

Ініціатором проведення незалежної експертизи виступив батько загиблої під час пожежі дівчинки Олексій Мазур.

Нині фахівці з Міжнародного інституту експертиз (Естонія) вилучають зразки деревини з аналогічних сусідніх будівель. Їх будуть перевіряти на стан протипожежної обробки.

Міжнародні фахівці почали незалежну пожежно-технічну та будівельнуекспертизу одеського табору «Вікторія» 23 липня.

27 червня Київський районний суд Одеси продовжив термін тримання під вартою екс-директору табору «Вікторія» Петросу Саркісяну на 60 діб.

У квітні до суду передали справу щодо екс-заступниці міськголови Одеси за звинуваченням у причетності до пожежі в дитячому таборі.

Раніше у квітні суд виніс вирок виховательці дитячого табору: її ув'язнили строком на три роки умовно.

Пожежа в дитячому таборі «Вікторія» почалася в ніч на 16 вересня 2017 року. Спочатку повідомлялося про загибель двох дітей унаслідок пожежі. Згодом, поліція знайшла фрагменти тіла ще однієї дитини. Відтак під час пожежі загинули троє дітей.

3 жовтня минулого року прокуратура повідомила про підозру екс-заступниці міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько.

Згодом суд обрав запобіжний захід екс-заступниці міського голови Одеси. Виховательку табору «Вікторія» звільнили з-під варти на поруки.



Ещё на эту тему:

19:36 23.07.2018
Пожар в "Виктории": за лагерь взялись международные эксперты
10:44 04.07.2018
Замдиректора детского лагеря "Виктория", подозреваемая в присвоении госсредств, вернула деньги в бюджет
16:45 30.05.2018
Власти Одессы просят суд снять арест с комплекса "Виктория", где в пожаре погибло трое детей
21:15 04.05.2018
Дело «Виктории»: суд отправил под домашний арест главного пожарного Киевского района
18:35 05.04.2018
Пожар в Одессе: воспитательница лагеря признала свою вину
08:32 27.03.2018
За следствие по делу о пожаре в детском лагере «Виктория» взялась СБУ
20:31 02.02.2018
Пожар в лагере "Виктория": прокуратура сообщила о подозрении инспектору ГосЧС в Одесской области
15:52 25.01.2018
Суд в Одессе оставил экс-директора лагеря «Виктория» в СИЗО
15:17 19.10.2017
В Ялте 50 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике
08:02 18.09.2017
В сгоревшем в Одессе лагере, где погибли дети, в прошлом году распилили 11 млн на пожарной сигнализации
11:59 22.08.2017
Спасатели эвакуировали 120 человек из горящей высотки в Одессе / Фото
17:36 31.07.2017
Масштабный пожар возле клуба "Ибица". Ресторан сгорел дотла / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:48 25.07.2018
Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
Все новости страны
Армения Армения
15:29 26.07.2018
Премьер Армении заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО
12:17 26.07.2018
Россия уже приняла решение о повышении цены на газ для Армении
11:31 23.07.2018
В ответ на предложение Армении провести "определенные изменения" на российской военной базе начались внезапные учения
11:46 19.07.2018
Новая власть Армении не изменила позиции по Крыму — МИД Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
16:07 25.07.2018
Болгария предложила 7 странам подать заявки на поставку истребителей
19:24 19.07.2018
Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
16:54 18.07.2018
Каждая десятая плотина в Болгарии нуждается в ремонте
15:51 17.07.2018
Министр обороны: То, что в Болгарию тайно прилетают самолеты с нелегальными мигрантами - фальшивая новость!
Все новости страны
Греция Греция
19:19 26.07.2018
Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна Mekong Spirit
09:42 26.07.2018
В Евросоюзе объявлен траур по жертвам пожаров в Греции
16:59 25.07.2018
Масштабные пожары в Греции видно из космоса: спутниковые фото
18:33 24.07.2018
В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам пожаров
Все новости страны
Грузия Грузия
10:58 26.07.2018
Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии
17:51 23.07.2018
За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела
12:20 23.07.2018
Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией
10:24 23.07.2018
Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений
Все новости страны
Молдова Молдова
16:20 26.07.2018
В парламенте Молдовы зарегистрирован Закон Магнитского
13:56 25.07.2018
В МИДЕИ прокомментировали слухи о том, что Молдова перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим
15:08 24.07.2018
Израиль ведет переговоры с Молдовой о переносе посольства в Иерусалим
14:40 23.07.2018
В Молдове заявили о 56 гражданах страны, воевавших на стороне боевиков на Донбассе
Все новости страны
Россия Россия
13:59 26.07.2018
Оппозиция в ФРГ критикует Меркель за встречу с подсанкционным начальником Генштаба РФ
08:25 26.07.2018
Трамп отложил встречу с Путиным на 2019 из-за "охоты на ведьм" - Белый дом
13:29 25.07.2018
В Конгрессе США сделали исключение для трех стран закупающих российское вооружение
12:39 25.07.2018
Раскрыт комплекс мер по выводу En+ Олега Дерипаски из-под санкций
Все новости страны
Румыния Румыния
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
19:40 25.07.2018
Смерч закружил в небе палатки на курорте у Черного моря / Видео
14:15 24.07.2018
Арестованная топ-менеджер “Интер РАО” якобы продавала через Молдавскую ГРЭС украинскую электроэнергию
12:39 24.07.2018
На румынской АЭС автоматически отключился один из реакторов
Все новости страны
Турция Турция
15:42 25.07.2018
Еврокомиссия согласовала выделение 400 млн евро на образование беженцев в Турции
08:24 25.07.2018
Окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США
20:13 24.07.2018
Эрдоган назвал Израиль фашистским государством, Нетаньяху напомнил об уничтожении курдов
20:25 23.07.2018
В Турции задержали 43 предполагаемых боевиков ИГИЛ
Все новости страны
Украина Украина
20:58 26.07.2018
На оккупированный Крым скоро начнут вещать новые радиостанции и телеканалы
20:30 26.07.2018
Москалькова утверждает, что Карпюк во "Владимирском централе" не жалуется
20:04 26.07.2018
В Украине будут заочно судить заместителя Шойгу
19:45 26.07.2018
Установлены полные идентификационные данные более 9 тысяч силовиков, совершивших госизмену во время оккупации Крыма
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс