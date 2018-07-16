Хронологія кризи в Азовському морі: тривалість штучної затримки суден, що йдуть до Маріуполя/Бердянська / Инфографика
|18:10 26.07.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - тривалість штучної затримки суден, що йдуть до Маріуполя/Бердянська, в Керченській протоці перед входом в Азовське море.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews проаналізувала тривалість штучної затримки суден, що йдуть до Маріуполя/Бердянська, в Керченській протоці перед входом в Азовське море та повідомляє, що за останній місяць середня тривалість = 22 години, за останній тиждень = 28 годин, максимальне = 55 годин.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Назви суден та дати вказані по осі Х.
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