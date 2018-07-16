Щодо кризи в Азовському морі - тривалість штучної затримки суден, що йдуть до Маріуполя/Бердянська, в Керченській протоці перед входом в Азовське море.



Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews проаналізувала тривалість штучної затримки суден, що йдуть до Маріуполя/Бердянська, в Керченській протоці перед входом в Азовське море та повідомляє, що за останній місяць середня тривалість = 22 години, за останній тиждень = 28 годин, максимальне = 55 годин.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Назви суден та дати вказані по осі Х.